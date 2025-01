El ex madridista Carlos Alocén se rompe el ligamento cruzado su rodilla derecha

Carlos Alocén ha sufrido un nuevo palo. El base español, ex del Real Madrid y actualmente el Dreamland Gran Canaria, volverá a estar apartado de las pistas tras sufrir una rotura del ligamento cruzado de la rodilla derecha. El aragonés se lesionó durante el partido del pasado miércoles ante el Wolves Twinsbet Vilnius letón en la Eurocup.

«Carlos Alocén sufre una rotura del ligamento cruzado de la rodilla derecha. El jugador cayó lesionado tras un desafortunado gesto producido en los compases iniciales del segundo cuarto del partido que midió a Dreamland Gran Canaria con Wolves Twinsbet Vilnius en tierras lituanas», informó el conjunto grancanario en un comunicado tras la derrota en tierras letonas.

El jugador zaragozano, que acaba de cumplir 24 años, volverá a afrontar una larga ausencia de las pistas casi tres años después de haber sufrido otro grave percance en una rodilla, entonces la izquierda. En febrero de 2022 y cuando jugaba en el Real Madrid, Alocén se rompió el ligamento cruzado anterior y estuvo 21 meses sin jugar. El maño tendrá que pasar otra vez por el mismo calvario.

Tras conocerse la triste noticia, Alocén publicó una emotiva carta en sus redes sociales: «Hola a todos. En el último partido sufrí una lesión en el ligamento cruzado de mi rodilla derecha. Aunque estas cosas nunca las esperas, era algo con lo que no contaba. Me duele porque me sentía especialmente bien y estaba siendo una etapa muy feliz de mi vida y de mi carrera».

Pese al palo, Carlos asegura que «no piensa rendirse con facilidad». «Mentiría si dijera que no estoy algo descolocado, un poco triste y con algo de rabia. Tengo dentro una mezcla de emociones que me hace pensar más de la cuenta en estos momentos, pero el niño que se enamoró de este deporte hace mucho tiempo, no piensa rendirse con facilidad», afirmó.

«Me recuperé una vez. Me costó, pero me recuperé. Pienso dar todo de mí para volver a hacerlo una segunda vez. Siento que tengo muchas cosas que darle todavía al baloncesto, y algo dentro de mí me dice que al baloncesto todavía le quedan muchas cosas por darme. Nos vemos en unos meses en las canchas. Gracias a todos por los mensajes de apoyo», concluyó el ex jugador del Real Madrid.

Alocén se había convertido en una pieza clave para el Gran Canaria de Jaka Lakovic, pero una nueva lesión en la rodilla, esta vez en la derecha, le obliga a frenar cuando se encontraba en un buen momento. Es un palo duro tanto para el jugador como para el Granca, que pierde a un jugador importante para el resto de la temporada y de cara al duelo de Copa del Rey contra el Valencia Basket.

El Real Madrid le mandó un mensaje de ánimo al que fuera su jugador hasta el pasado verano: «Querido Carlos Alocén, el Real Madrid y los madridistas te mandamos todo nuestro apoyo. Sabemos que tu espíritu de fuerza y superación, te van a ayudar en los próximos meses para que disfrutemos de nuevo de tu baloncesto en la cancha. ¡Mucho ánimo!».