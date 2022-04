Escaparate para el Plan B

Las circunstancias llevan a Carlo Ancelotti a rotar frente al Espanyol. Con la Liga sentenciada, a sólo un punto del alirón, las miras del equipo se centran en la vuelta de las semifinales contra el Manchester City. Es imprescindible que todos los titulares lleguen sanos a la Champions, por lo que la lógica invita a pensar que podría haber una revolución total en el once de cara al partido que les puede dar este sábado el título liguero. Será la primera oportunidad en lo que queda de temporada, a expensas de lo que suceda el miércoles en la máxima competición, para que los menos habituales se pongan en el escaparate, de cara al futuro incierto de muchos de ellos.

El duelo de la próxima jornada será una oportunidad para que el Plan B se reivindique, pensando sobre todo en lo que sucederá en los meses posteriores al término de la temporada. Jugadores como Lucas, Nacho o Rodrygo tienen en principio su continuidad asegurada la próxima campaña. Pero la incertidumbre rodea a los Asensio, Ceballos, Isco, Bale o Marcelo, entre otros.

Es una incógnita saber qué sucederá con ellos el próximo verano. Unos terminan contrato y la decisión del club con ellos es inamovible. Agotarán su contrato y se marcharán, pero todavía no está claro dónde jugarán la próxima temporada. Sin embargo, hay otros cuya renovación y continuidad está en el aire, por lo que en este tramo final pueden revalorizarse en el mercado o convencer al club de que merecen una oportunidad.

Ceballos y Asensio, en duda

El Real Madrid cuenta con varios jugadores cuyo futuro dentro del club es una incógnita y la situación de cada uno es muy distinta. Son los casos de Dani Ceballos y Marco Asensio. Para el primero se busca una salida, aunque las sensaciones de los últimos encuentros pueden hacer que su situación dé un giro radical, mientras que con el balear todo depende de que acepte o no la oferta de renovación que tiene sobre la mesa.

Ceballos es desde el pasado verano uno de los descartes. La intención era desprenderse de él, pero la lesión de larga duración sufrida en los Juegos Olímpicos frenó su marcha. A lo largo de la temporada se ha ganado a Ancelotti, que ha llegado a reconocer que está siendo injusto con él a la hora de darle minutos, puesto que merece más. Como se vio ante el Osasuna, el técnico no está equivocado. El sevillano jugó y gustó, lo que puede provocar en este final de temporada un cambio en su situación si tiene continuidad.

El caso de Asensio parece más complejo. El mallorquín tiene una propuesta para ampliar su vínculo con la entidad, que termina en 2023, pero no termina de convencerle. De hecho, su disconformidad con la oferta le ha llevado a cambiar de agente y ahora es Jorge Mendes quien busca la mejor solución para su futuro. Si en los próximos meses no se alcanza un acuerdo, el club le pondrá en el mercado, evitando así que salga libre una vez finalice su contrato.

Varios buscan equipo

Mientras que Asensio y Ceballos tienen opciones de continuar el próximo curso, hay otros que terminan contrato en junio y que ya saben que no seguirán. No hay oferta, ni se espera, para Marcelo, Isco y Bale. Los tres culminarán su etapa al término de la temporada, pero no está aún claro qué harán la que viene. Mientras que entre las intenciones del galés se baraja una posible retirada, el brasileño y el malagueño aún pueden aprovechar estos últimos partidos de Liga para revalorizarse y encontrar destino.

También están en la rampa de salida jugadores como Vallejo, Mariano y Jovic. Su futuro depende de que se les encuentre acomodo. Todos ellos han tenido apariciones contadas, sobre todo en el caso del central. Su regreso permitió al Madrid completar su defensa, pero no ha sido un recurso a tener en cuenta durante estos meses. En el caso de los dos delanteros, ninguno entra en los planes del club, pero será difícil encontrar una salida que, sobre todo, les convenza.

Otra situación con la que tendrá que lidiar la directiva en verano será la de Eden Hazard. La más que probable llegada de Mbappé le cierra aún más la puerta. Sin embargo, el belga está fuera de mercado ahora mismo, por precio y salario. Además, será imposible que se revalorice en lo que queda de curso, puesto que su último paso por el quirófano le mantendrá de baja hasta la temporada que viene.