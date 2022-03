Asensio, tenemos que hablar.

La renovación de Marco Asensio es uno de los asuntos a tratar en el Real Madrid de aquí al final de la temporada. El futuro del balear es bastante incierto, puesto que termina contrato en junio de 2023 y, por el momento, no se ha alcanzado un acuerdo para ampliarlo. Desde hace meses, ambas partes mantienen conversaciones para llegar a un entendimiento, pero las dudas son más que evidentes. El jugador quiere una renovación al alza, mientras que la propuesta del club pasa por mantenerle el salario, aunque sí que le ofrecen un plus en variables. Después de la eliminatoria de los octavos de final ante el PSG, en el que su rendimiento ha quedado de nuevo en entredicho, su continuidad no está para nada asegurada.

El mallorquín ha dejado más sombras que luces en la eliminatoria ante los franceses. Después de un arranque de 2022 en el que se había consolidado como titular, firmando los mejores números de su carrera, el balear ha quedado otra vez señalado en una gran cita. Después de la mala imagen en la ida, el Bernabéu le pitó al ser sustituido por Ancelotti en la segunda parte, en plena búsqueda de la remontada. Los motivos no fueron otros que su poca aportación en ataque y su nula ayuda en defensa.

Asensio no tuvo su día y el público volvió a recordárselo. A su irregularidad hay que sumar la relación de amor-odio con la grada del Santiago Bernabéu. El fuego que provocó al mandar callar al Bernabéu ante el Alavés no fue a más gracias a los dos goles que resolvieron aquel encuentro, pero los madridistas no parecen haberlo perdonado y se lo recuerdan siempre que es posible.

Contra el conjunto galo volvió a quedar señalado y su continuidad queda de nuevo en el aire. El club, que está a la espera de que Mbappé llegue el próximo verano, no está dispuesto a renovar a Asensio al alza y ahora se ha encontrado de nuevo con argumentos que refuerzan su decisión. El club sigue firme en su postura y no parece por la labor de cambiarla. Además, a la hora de la verdad, en los momentos importantes, da la sensación de que Asensio no despeja las dudas.

Eduardo Inda adelantó la oferta que se le ha realizado y, viendo su rendimiento en los momentos en los que debe dar un paso adelante, no parece que vaya a mejorar. Al menos por ahora. Las intenciones de la cúpula pasan por mantenerle los 4,5 millones netos que cobra por temporada, aunque le ofrecen unas variables que podrían sumar 1,5 millones más. De lo contrario, se valorará la opción de que se marche al término de la temporada, evitando así que salga libre el próximo año. Algo parecido a lo que sucedió con Varane en el pasado mercado estival.

Tiene ofertas mejores

Pese a su intermitencia, Marco Asensio es un jugador de enorme calidad que gusta y mucho en el resto de Europa. Los grandes del continente se pelean por él y las ofertas con las que cuenta superan con claridad a la propuesta que tiene del Real Madrid sobre la mesa. Mientras que el club no pretende renovarle al alza, el balear sí que tiene opciones de cobrar lejos del Bernabéu una cuantía mejor.

Equipos como Liverpool, Manchester United y Arsenal se han interesado desde la Premier League por sus servicios, dispuestos a incrementar sus emolumentos hasta en un 50%. Así como Juventus o Milan, desde Italia, y Bayern y Dortmund, desde Alemania, también están en alerta por lo que pueda pasar. Incluso el PSG, antes de disputar la eliminatoria de octavos de final de la Champions, había tratado de torpedear la renovación del atacante madridista.