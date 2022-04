Dani Ceballos cambia el plan. El utrerano firmó una actuación sobresaliente en El Sadar. Por primera vez en lo que va de temporada Carlo Ancelotti le dio la oportunidad de ser titular y no la desaprovechó. Los 71 minutos que estuvo sobre el césped, hasta que los calambres provocados por la falta de costumbre de jugar tanto tiempo le obligaron a dejar el campo, demostraron que el andaluz tiene mucho fútbol en sus piernas y que puede ser un jugador más que aprovechable para el Real Madrid del presente y del futuro.

Tras el partido, Carlo Ancelotti, que no es amigo de focalizar sus palabras en un sólo futbolista, no tuvo el más mínimo inconveniente en reconocer la actuación de Ceballos. «Estuvo muy bien. Ha jugado un partido muy bueno. Puede ser el mejor del equipo. Tiene calidad. No ha tenido muchos minutos, pero siempre ha entrenado bien. Ha sufrido mucho, con una temporada con problemas, con la lesión en los Juegos y una recuperación bastante lenta. Ha jugado el jugador que todos conocen», sentenció el preparador italiano.

La realidad es que Ceballos se mostró muy participativo y dejó claro que cuando tiene el balón en los pies mejora el juego del equipo. Presente siempre en la circulación de la pelota, fiable y con velocidad en cada acción. No sólo se mostró preciso en el pase, donde dio 63 buenos, sino que también fue incisivo en el ataque blanco. De hecho, fue clave en los dos goles primeros goles del Real Madrid. En el primero de Alaba poniendo un gran balón a Benzema, que terminó asistiendo al austriaco. Y en el segundo, llegando desde segunda línea, hizo un remate que rechazó Sergio Herrera y habilitó a Asensio para que rematara a placer.

Hasta El Sadar tan sólo había jugado 104 minutos repartidos en once partidos. En Pamplona todo cambió y se demostró que Ancelotti tenía razón: estaba siendo injusto con un jugador que merecía más. Algo que el italiano no ha dudado en reconocer públicamente. Ceballos hizo un partido redondo y, lo más importante, demostró que tiene sitio en la plantilla del Real Madrid. Con contrato hasta 2023 era uno de los jugadores abocados a salir sí o sí este verano. El Betis, el equipo de su corazón, le espera con los brazos abiertos, pero la entidad madridista ya sabe que puede contar con un futbolista de 25 años que es muy del gusto de Carletto. Su continuidad continúa en el aire, pero tras el partido ante Osasuna como mínimo se replanteará su futuro.

El túnel de Ceballos

Dani Ceballos sufrió mucho desde el 22 de julio de 2021, cuando el egipcio Mohamed le pisó el tobillo en el tramo final de la primera mitad del duelo que enfrentó a España y Egipto en la primera jornada de la fase de grupos de los Juegos Olímpicos de Tokio. La entrada la sufrió a los 41 minutos y tuvo que ser sustituido por Moncayola. El de Utrera todavía no lo sabía, pero había puesto punto final a la cita olímpica y a su año futbolístico. Ya no iba a volver a jugar un encuentro en un 2021 que nunca olvidará.

Durante 167 días sufrió en silencio para tratar de regresar a los terrenos de juego lo antes posible y en el mejor estado de forma posible. El edema óseo no se terminaba de reabsorber, lo que le provocó mucho dolor. Incluso, llegó a pedir segundas opiniones tanto en Barcelona como en Sevilla. Finalmente, con los Reyes Magos llegando a la casa de todos, el 5 de enero jugó sus primeros cuatro minutos en los dieciseisavos de final de la Copa del Rey ante el Alcoyano. Desde ese momento ha ido teniendo pocas apariciones hasta la noche de El Sadar, donde todo pudo cambiar.