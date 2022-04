Carlo Ancelotti atendió a los medios de comunicación tras la victoria del Real Madrid frente a Osasuna. Los blancos están a cuatro puntos de ganar la Liga. El entrenador italiano se mostró muy satisfecho por el partido de los blancos, alabó el encuentro de Ceballos y se mostró optimista con las molestias de Alaba en al abductor.

Paso de gigante

“Ha sido un partido muy bueno. Todos han tenido compromiso. Tenemos una semana para preparar la semifinal. Estamos en buena dinámica”.

Penaltis de Benzema

“Los falla el que los tira. No afectan esos errores. Karim ha hecho un partido súper y va a marcar en el próximo encuentro. Si hubiese habido otro penalti lo tiraba él”.

Rotaciones

“Estuvo muy bien Ceballos. Pudo ser el mejor del equipo. Tiene mucha calidad y ha entrenado siempre bien. Ha sufrido mucho, ha tenido una temporada con problemas al principio y después una recuperación muy lenta. Ha jugado el Ceballos que todo el mundo conoce. Yo tenía razón, merecía más minutos”.

Alaba

“Somos optimistas. No parece nada serio. Ha tenido una sobrecarga. Le molestaba el abductor y preferimos quitarle del campo”.

Descanso a Benzema

“Los que han jugado estaban bien. Jugó muy bien, no era un riesgo. Los jugadores que no estaban a tope no los puse”.

Posible alirón

«Contemplamos preparar bien el próximo partido. Si necesitamos ganar lo haremos contra el Espanyol. Estamos centrados en la semifinales. No pienso en cuándo vamos a ganar, el objetivo es el City».

Camavinga

«Para él estos partidos es una buena experiencia. Vio amarilla y jugó teniendo en cuenta que tenía amarilla. Cambió su actitud para estar más concentrado».