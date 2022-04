Ceballos, ahora o nunca

La gran duda de Carlo Ancelotti de cara al partido frente a Osasuna reside en el centro del campo. En él, podría aparecer por primera vez esta temporada Dani Ceballos de inicio. El utrerano ha superado el coronavirus y desde el lunes se ha ejercitado con el resto de la plantilla, por lo que no sería nada raro verle en el once en Pamplona. El técnico ha señalado en varias ocasiones que confía en él, aunque no le ha dado la cantidad de minutos que le hubiese gustado y, pese a que ha entrado en el tramo final de los últimos encuentros, su presencia ha sido prácticamente insignificante. Pero con las bajas importantes en la medular, puede recompensarle y darle una alternativa que podría ser además su última oportunidad para demostrar que es un futbolista a tener en cuenta en el mes que queda de competición.

El Real Madrid visitará El Sadar con el alirón ya en mente. Los blancos dependen de sí mismos para proclamarse campeones de la Liga Santander dentro de tres jornadas, pero para ello es obligatorio conseguir la victoria en al menos dos de esos encuentros. Aún así, Ancelotti ha decidido dar descanso a un Modric al que vio cansado tras la disputa del último partido ante el Sevilla, lo que sumado a la ausencia de Casemiro por lesión, abre las puertas de la titularidad a Ceballos.

Es la gran duda del once del italiano en la ciudad navarra. Parecen claras las presencias en el centro del campo de Valverde –que se ha convertido en indiscutible– y de Kroos, pero queda una plaza del tridente que llevará al entrenador madridista a tener que optar por Camavinga o por Ceballos. Después de la suplencia en el descanso del francés, la posibilidad de que el sevillano se cuele de inicio han aumentado considerablemente.

Sería una de las últimas oportunidades para un jugador que gusta a Carletto. De hecho, el propio técnico ha reconocido que «no ha jugado los minutos que ha merecido» y frente a los rojillos tendrá la posibilidad de recompensarle. Durante los últimos partidos ha contado con minutos, pero estos han sido mínimos, puesto que suma 33′ en sus últimas cuatro apariciones.

En busca de una salida

De cara a la próxima temporada, las intenciones del Real Madrid pasan por buscarle una salida. Ceballos tiene contrato con el conjunto blanco hasta junio de 2023, pero en el próximo mercado estival se le buscará una salida. Entre los candidatos a hacerse con sus servicios aparece, una vez más, el Betis. Esta parece la opción más clara de cara al futuro para un futbolista que ya estuvo cerca de regresar al Villamarín el pasado verano, pero que se vio frenada por la lesión en los Juegos Olímpicos.

De hecho, esa lesión ha sido la que le ha impedido tener continuidad a lo largo de la temporada. El futbolista no ha estado a disposición del italiano durante gran parte de la temporada, pero ahora, una vez que se ha recuperado, tiene una oportunidad para ganarse un hueco en los planes de Ancelotti de cara al tramo final del curso y de revalorizarse de cara al futuro.