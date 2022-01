El proyecto del Real Madrid está actualmente en un momento álgido, pese al empate ante el Elche, pero también en búsqueda activa de piezas con las que complementar a los fijos en el once de Ancelotti. Dani Ceballos ha aparecido como una de las noticias positivas de las últimas semanas, después de reaparecer de la lesión de tobillo que le tuvo apartado varios meses de los terrenos de juego. El centrocampista utrerano cuenta con la confianza de Carletto, que quiere mantenerle al menos hasta final de temporada en la plantilla del primer equipo.

Ceballos era consciente de que sus cualidades le cuadraban a Ancelotti y ha contado con la buena noticia de ver que, una vez recuperado, el técnico italiano le ha dado minutos en varios partidos, en los que además ha cuajado una actuación positiva. Sin embargo, la gran ambición del andaluz, que busca cotas mayores en este tramo de su carrera, le lleva a querer más y, por ende, a buscar un ascenso mayor en las próximas semanas en la rotación.

Ancelotti ya habló con Ceballos antes del comienzo de la temporada, también a su llegada –lesionado– de los Juegos Olímpicos y le hizo saber que contaba con él para la primera plantilla. Esto tranquilizó a un futbolista muy mermado mentalmente por su dolencia y el exagerado tiempo de baja al que se vio obligado, pero la idea de salir y disfrutar de protagonismo como actor principal en un proyecto de menor calado siguió –y sigue– en la cabeza de Dani.

El objetivo actual de Ceballos es ser un activo desde el banquillo en prácticamente todos los partidos, una especie de jugador número ’12’ o, al menos, la primera alternativa desde el banco para reemplazar a Kroos y Modric. Valverde y Camavinga son una gran competencia para estos puestos, pero sus cualidades y la experiencia acumulada hacen pensar a Dani que tiene opciones de hacerse con ese rol, que sería, teniendo en cuenta lo blindado de la titularidad y el poco protagonismo de los suplentes con Ancelotti, el único que le valdría para saciar su hambre de fútbol.

El Betis, en el horizonte

Por el momento, debido a la voluntad de Ancelotti, su ambición de triunfar en el Real Madrid y la situación actual deportiva y económica de su gran pretendiente, el Betis, Ceballos aplaza la decisión sobre continuar o no de blanco a partir del próximo verano, donde podría ver si las cosas han cambiado estos meses o si, en cambio, su rol en la entidad del Santiago Bernabéu no ha aumentado y debe cerrar una etapa prolongada pero en la que no ha sido suficiente su rendimiento para hacerse con un puesto.