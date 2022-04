Mendes ficha a Asensio con su renovación aún pendiente

Marco Asensio ha cambiado de agencia de representación y desde ahora sus asuntos los llevará el prestigioso Jorge Mendes. El balear llevaba todo este tiempo de la mano de Horacio Gaggioli, un veterano agente que contaba prácticamente sólo con él en su cartera de representados de primer nivel aunque también representaba a jóvenes perlas como Ilias Akhomach, del Barça. El cambio de agente de Asensio llega en un momento importante, con su renovación por el Real Madrid aún pendiente y acabando contrato la próxima temporada, en junio de 2023.

Es sin duda un giro importante en la carrera de Asensio, que pasa a ser representado por Gestifute, la agencia de Jorge Mendes y una de las más importantes a nivel mundial, especialmente en cuanto a jugadores portugueses como son Cristiano Ronaldo, Ruben Dias, Bernardo Silva, Joao Cancelo o Ederson, estos cuatro últimos, rivales del Real Madrid esta próxima semana en la Champions League, todos jugadores del Manchester City.

El cambio llega justo en los meses claves de su futuro. Marco Asensio selló su última renovación con el Real Madrid hace ya casi cinco año, en 2017. Fue entonces cuando amplió su contrato hasta 2023. Hoy, con 26 años, entrará en julio en su último año con el equipo blanco. Desde el Real Madrid tienen clara la valía del balear, al que consideran importante en el proyecto. Su renovación aún no se ha pactado ni negociado, precisamente a la espera de este cambio, por lo que los próximos meses se sentarán a negociar con Mendes.

Tanto las intenciones del equipo blanco como las de Asensio son las de continuar ligados. Están contentos mutuamente con el desempeño que están realizando. Esta temporada en concreto era importante para el extremo, que debía dar un paso al frente. Ha contado con una buena cuota de minutos y ha disputado 37 partidos entre todas las competiciones. Sus dos últimas suplencias en la eliminatoria ante el Chelsea no sentaron bien al jugador, aunque es cierto que otros jugadores como Fede Valverde y Rodrygo le han ganado la partida. Suma 11 goles y una asistencia en lo que va de curso, su mejor cifra goleadora desde 2018, aunque en aquella campaña disputó 53 partidos en total.

El cambio de agencia tras años de la mano de Horacio Gaggioli es consensuado, según apunta As, y no llega tras una ruptura entre ambos sino todo lo contrario. Jugador y ahora ex agente creían que era lo mejor para el futbolista y la opción de Jorge Mendes apareció. Pese a que todo apunta a que tanto Madrid como Asensio quieren entenderse, las próximas semanas son cruciales a nivel deportivo y en cuanto a sensaciones.

Al Madrid le quedan por delante algunas semanas importantes, primero con la semifinales de la Champions League y luego con la intención de sellar el título liguero cuanto antes. El papel de Asensio, con la aparición de Fede Valverde como nuevo competidor en esa zona y la ya consabida de Rodrygo, se ha visto empequeñecido.

En el caso de que el futbolista se vea relegado a escaso minutaje de aquí a final de temporada, el rumbo del jugador podría virar hacia otro lado y pensar como una posibilidad real la de apurar el último año de contrato y marcharse gratis en 2023. Evidentemente esta es una opción que no quiere ni pensar en el Real Madrid, que no quieren dejar ir a un futbolista de su valía gratis, actualmente tasado en 40 millones de euros pero que llegó a valer 90 kilos.

La llegada de Kylian Mbappé este verano, como se prevé, aumentaría más si cabe la competencia por los puesto ofensivos en el equipo blanco, algo que también tendrá en cuenta Asensio. Si ya esta temporada no se ha hecho con un lugar seguro en el once blanco, con la llegada del astro francés sus opciones serán menores. Todo esto con el cambio de agencia efectuado estos días. Gestifute será un hueso duro de roer en cualquier mesa negociadora y estará dispuesta a sacar lo mejor para su representado.