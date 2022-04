Las cuentas del Real Madrid para ganar la Liga: pasillo o alirón en el Metropolitano

Cuatro puntos le hacen falta al Real Madrid para ser campeón de Liga. Después de la victoria ante el Osasuna, el conjunto blanco está aún más cerca del alirón. Los madridistas suman 78 puntos y, tras el triunfo, se han asegurado que sólo el Barcelona –tercero ahora mismo– tenga opciones a alcanzarles, puesto que tienen 60 puntos pero aún 21 en disputa. Las cuentas de los madridistas son claras: una victoria y un empate les sirven para cerrar el título. Por ello, todo apunta a que en la jornada 35, cuando visitarán el Metropolitano, podrán proclamarse campeones, si es que no son para entonces, lo que llevaría al Atlético a hacerles el pasillo.

Los de Ancelotti dependen de sí mismos para ser campeones y, si no fallan, tendrían su primera oportunidad en dos jornadas. Pero un pinchazo del Barça podría precipitarlo. La diferencia de 18 puntos con los azulgranas obliga a los de Xavi a no ceder en sus tres próximos partidos, si no quieren adelantar el alirón de los blancos.

De hecho, si no ganan a la Real Sociedad este jueves, posibilitarían el primer match ball el domingo, en el que no hay Liga pero en el que los azulgranas recuperan el partido aplazado que tienen. En él, se medirán en el Camp Nou al Rayo Vallecano. El partido provocaría el alirón de los madridistas sin jugar siempre y cuando los culés no ganen en Anoeta y luego se dejen puntos también ante los franjirrojos.

Si los azulgranas fallasen sólo en uno de esos dos encuentros, permitirían que el Real Madrid llegue con opciones de ganar el título al siguiente partido ante el Espanyol. Para ello les serviría con un triunfo o con obtener el mismo resultado que el Barça ante el Mallorca. El alirón en la jornada 34 provocaría que en el derbi de la siguiente jornada se produjese el pasillo por parte del Atlético.

Que tanto Barça como Madrid consigan mantener el pleno hasta la jornada 35, pondría los focos en el Metropolitano. Ahí, a los blancos sí que les serviría con ganar, puntuar o incluso perder en el derbi madrileño, si los blaugranas no ganan al Betis en el Villamarín, que podría estar apurando sus opciones para entrar en Champions.

Atlético y Sevilla, sin opciones matemáticas

Los que están descartados de forma matemática tras la victoria del Real Madrid en Pamplona, son Sevilla y Atlético. El conjunto rojiblanco suma 61 puntos, pero les quedan en juego otros 15, lo que les haría imposible alcanzar ya los 78 de los madridistas. En el caso de los hispalenses, aunque les queda por jugar un partido más que a los rojiblancos, sólo podrían empatar la puntuación actual de los de Ancelotti, que les sería insuficiente al tener el gol average particular perdido.