El Real Madrid no sólo tiene la puerta abierta para dejar entrar nuevos jugadores el próximo verano, siendo Mbappé y Haaland los más deseados, sino que también están preparados para dejar marchar a un número importante de futbolistas que tienen que hacer las maletas para dejar sitio a los que vendrán. En concreto, la entidad madridista maneja una lista con ocho futbolistas que deberían salir “sí o sí” y otra en la que hay varios nombres que si llegan buenas ofertas por ellos se estudiarán y, si todas las partes están de acuerdo, se aceptarán. El verano por Valdebebas se antoja apasionante con las llegadas, pero también con las salidas.

Los tres jugadores que harán la maleta con toda seguridad son Gareth Bale, Marcelo e Isco Alarcón. Los tres finalizan contrato y el Real Madrid no se plantea ampliárselo a ninguno de ellos. El galés está teniendo un papel todavía más secundario que el malagueño o el brasileño, pero la cúpula madridista no piensa sentarse con ninguno de ellos para aumentar su vinculación.

Otros cuatro que están en el vagón de salida son Vallejo, Asensio, Mariano y Jovic. Ninguno tiene protagonismo y la intención del Real Madrid es reforzar tanto el ataque como la posición de central. El problema para el club es que todos ellos tienen contrato en vigor. El maño y el serbio finalizan sus vinculaciones en 2025, mientras que el canterano acaba en 2023 y el de Utrera siempre tendrá las puertas del Betis abiertas si se ajusta su salario. Los cuatro tendrán opciones de salir el próximo mercado de verano y el club puede hacer caja con ellos, aunque el central es el que menos ganas tiene de hacer las maletas.

De la lista de ocho, el más deseado y complicado es Eden Hazard. El Real Madrid quiere que el belga ponga punto final a su andadura en el conjunto blanco una vez finalice la presente temporada. El jugador ya sabe que no entra en los planes ni de presente ni de futuro de la entidad madridista. Ancelotti no cuenta con él ni el club tampoco, por lo que asume que tendrá que irse en verano y el equipo donde podría regresar es el Chelsea. En Stamford Bridge alcanzó su mejor nivel, pero no está dispuesto a rebajarse su ficha, que ronda los 15 millones netos por temporada. Si llegan a un acuerdo, hará las maletas aligerando la masa salarial para dar cabida a jugadores como Mbappé y Haaland.

Mendy y Asensio

El Real Madrid también tiene otro grupo de jugadores que podría dejar salir si llegan ofertas interesantes por ellos. Uno es Mendy. El club blanco no vería con malos ojos una salida del lateral izquierdo el próximo mercado de verano siempre que llegue una oferta importante. En todo este tiempo ha sido un fijo en el costado zurdo tanto con Zidane como con Ancelotti, pero las exigencias económicas del galo y su entorno, las lesiones musculares y sus lagunas técnicas hacen que la entidad del Santiago Bernabéu se planteé su marcha.

Otro que podría hacer las maletas es Marco Asensio. El ataque madridista la próxima temporada estará muy bien cubierto y si llega oferta interesante a Valdebebas el balear podría salir. Los madridistas escucharán a todos los equipos que estén interesados.