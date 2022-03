El Real Madrid está haciendo ver con gestos muy evidentes a Luka Jovic que no puede continuar en el conjunto blanco la próxima temporada. El serbio no juega un partido desde el pasado 12 de febrero, cuando sumó 16 minutos ante el Villarreal en el estadio de La Cerámica. Desde ese momento no ha vuelto a jugar un solo minuto, hasta que en el Visit Mallorca Estadi fue el descarte de Carlo Ancelotti. El italiano, que se llevó a 25 futbolistas a Palma, tuvo que realizar dos descartes y uno de ellos fue el delantero, que vio la victoria madridista por 0-3 desde la grada junto a Toni Fuidias, tercer portero blanco.

La salida de Jovic es prioritaria para el Real Madrid este verano. Los blancos no quieren cesiones, buscan una venta que permita recaudar una importante cantidad económica y aligerar el pago de fichas. La próxima temporada el ataque madridista estará muy bien cubierto. Benzema, Vinicius y Rodrygo serán tres piezas importantes de la delantera madridista, mientras que la llegada de Mbappé y el posible aterrizaje de Haaland convierten el frente ofensivo de los de Ancelotti en uno de los mejores del mundo. Por lo tanto, si el serbio no tiene en estos momentos sitio en el equipo, la próxima temporada lo tendrá mucho más complicado.

Esta temporada Jovic ha jugado 17 partidos, aunque sólo suma 473 minutos. De hecho, sólo ha comenzado como titular dos encuentros, ante el Inter de Milán y frente al Elche en Copa del Rey. Eso sí, en ninguno de ellos completó el duelo entero. Además, su aportación se resume en un gol y en dos asistencias. Unos datos muy pobres para un futbolista que se quiso quedar en verano, que apostó por salir en invierno, pero Ancelotti le hizo cambiar de opinión, y que está abocado a vivir sus últimos meses como jugador blanco.

Ancelotti y el club, que tal y como dijo el italiano van de la mano en las decisiones, están haciéndole ver que no cuenta. De hecho, Mariano, otro que tiene el cartel de transferible puesto, le habría adelantado en las últimas semanas. Por lo tanto, el objetivo es buscarle una salida, ya que tanto en Alemania, donde ha demostrado su mejor nivel, como en Italia sigue teniendo buen cartel.

Hazard, en una situación parecida

Eden Hazard está viviendo una situación muy parecida a la de Luka Jovic. El belga tampoco cuenta para Ancelotti. El club, que está dispuesto a hacer una importante inversión económica este verano, necesita que el ‘7’ deje sitio a los que llegarán. El Chelsea era su salida más sencilla, pero la invasión de Rusia a Ucrania ha dejado a Abramóvich en una situación muy complicada, que afecta notablemente al club londinenses. Otra posible vía de escape es el Newcastle, que sigue trabajando para hacer un gran equipo.

El Real Madrid dará este verano salida a siete u ocho jugadores. Bale, Marcelo e Isco se marcharán al finalizar contrato, mientras que otros como Vallejo, Mariano o Ceballos deberán buscar protagonismo lejos del Santiago Bernabéu. Pero si dos ventas son especialmente importantes son las de Jovic y Hazard, ya que son los que más beneficio económico pueden dejar en las arcas madridistas.