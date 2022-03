El plan del Real Madrid para 2022.

Mbappé y Haaland. En este orden. Esos son los dos grandes objetivos del Real Madrid para la próxima temporada, pero no los únicos. La llegada del francés será la guinda de un proyecto que echará a andar a partir del próximo curso. Luego, se trabajará para que el noruego también aterrice en el Santiago Bernabéu. Todas las partes quieren que este fichaje se produzca, aunque la competencia será feroz hasta el final. Pero tras los atacantes la entidad madridista también se esmera en reforzar otras líneas del equipo como son la defensa y el centro del campo. De hecho, sólo la portería está bien blindada para el próximo curso. “Queremos hacer el mejor equipo del mundo para el mejor estadio”, aseguran desde la directiva madridista.

Empezando por la defensa, el Real Madrid trabaja reconstruir el lateral izquierdo. Marcelo finaliza contrato y no renovará, por lo que saldrá una vez finalice la presente temporada. Por otro lado, Mendy está en el mercado y si llega una oferta interesante la valorarán. Por lo tanto, por el brasileño el plan del club en estos momentos es ascender a Miguel Gutiérrez. El canterano es una de las perlas de La Fábrica y está muy cerca del primer equipo. Si sale el francés, el regreso de Sergio Reguilón, que podría volver a cambio de 40 millones de euros, se valora positivamente.

Para la posición de central también se buscan refuerzos. Si bien es cierto que la pareja Militao – Alaba se ha asentado a la perfección y Nacho sigue siendo una pieza fundamental, el club busca un cuarto zaguero. En estos momentos ese papel lo tiene Jesús Vallejo, que sólo ha jugado 14 minutos en los que va de temporada. Lo normal es que el maño haga las maletas y su recambio podría estar en La Fábrica. Rafa Marín es uno de los principales candidatos a ocupar ficha del primer equipo el próximo año, aunque no el único. Y por último, en el lateral derecho Dani Carvajal es intocable, pero el club busca otro un defensa diestro. Esta temporada esas funciones las está desarrollando Lucas Vázquez, pero no es un especialista en esa posición. Álvaro Odriozola es la opción sencilla, pero todavía no hay nada decidido.

Un nuevo Casemiro

En el centro del campo son varios los nombres que el Real Madrid está siguiendo. Florian Wirtz o Ryan Gravenberch son dos de los deseados, pero ambos encajarían mejor en el verano de 2023. El objetivo del próximo mercado es encontrar un nuevo Casemiro. Un jugador que pueda dar descanso al brasileño. En la casa está Antonio Blanco, mientras que en el mercado el favorito es Aurélien Tchouaméni.

La próxima temporada, salvo sorpresa, continuará la CMK al completo en la plantilla, pero el club es consciente de que debe ir dando protagonismo a sus herederos. Dos ya los tiene, como son Fede Valverde y Eduardo Camavinga, por lo que el recambio de Casemiro es el principal objetivo para el próximo mercado de verano. Una ventana de fichaje que se espera que sea apasionante por el Santiago Bernabéu.