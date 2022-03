El Madrid frena la renovación de Modric

El Real Madrid ha puesto en cuarentena la renovación de Luka Modric. El conjunto blanco estaba decidido a ampliar por un año más la vinculación del croata, pero han decidido frenar las negociaciones. Al menos, hasta que acabe la eliminatoria de Champions contra el París Saint-Germain. Así lo ha revelado Eduardo Inda, en su sección semanal del Chiringuito de Jugones.

«Se ha hablado largo y tendido y el jugador está mosca porque el Madrid no le ha tocado. Es rato, pero del caso no se ha vuelto a hablar y está parado. Me refiero a un jugadorazo, a un Balón de Oro, a un jugador ejemplar dentro del campo y es Luka Modric. Está mosca, está confuso. Después del partidazo de París todas las renovaciones se frenaron en seco porque hay malestar en las alturas del Bernabéu por el juego del equipo», ha señalado el director de OKDIARIO.

El club pospondrá hasta ver qué sucede en el transcendental partido que medirá a los blanco frente al conjunto galo en el Santiago Bernabéu para retomar las negociaciones con Modric. Los madridistas están aún vivos, puesto que la desventaja de la ida es aún remontable. La eliminatoria será por tanto un punto de inflexión en la temporada del equipo de Ancelotti. De clasificarse a cuartos de final de la Champions dependerá parte del éxito o fracaso de la misma, lo que llevará a la directiva a tomar cierto tipo de decisiones.

Una de ellas es la continuidad de Luka Modric. El mediocentro croata apuntaba a poner fin esta temporada a su etapa como futbolista del Real Madrid. Sin embargo, al igual que sucedió el pasado curso, ha vuelto a demostrar que en estos momentos sigue sin haber un jugador a su altura. Pero aunque su rendimiento en determinados momentos de la temporada ha sido superlativo, se ha visto afectado en el último mes por el bajón del rendimiento del equipo, algo que ha provocado que desde la cúpula pausen algo que parecía claro, que no es otra cosa que su renovación.

El conjunto madridista afronta durante este mes un momento decisivo en la temporada. Además del partido contra los franceses que decidirá el cruce de octavos de final, los madridistas afrontarán otras tres finales más en Liga, incluyendo el Clásico ante el FC Barcelona. Será ahí donde deban disipar todas las dudas que se han acumulado en el último mes y donde necesitarán, entre otros, del mejor Modric para dejar encarrilado, al menos, el título liguero.