Modric pone fecha a su retirada

Luka Modric ha puesto algo de luz a su futuro en unas interesantes declaraciones para su nuevo proyecto ajeno al verde pero muy ligado al fútbol. El croata es uno de los inversores y caras visibles de la aplicación social para aficionados al deporte Sportening, deslizó que aún le quedan al menos cuatro años ligados al mundo del fútbol: «No lo sé, de verdad. No sé hasta qué año voy a jugar, 40 más o menos, ya veremos. Tengo que ir poco a poco y disfrutar de lo que estoy haciendo».

Sportening es una startup croata que ha superado en sus primeros seis meses de fase beta los 250.000 usuarios y recaudar casi siete millones de euros (6,7). Su crecimiento apunta a un ritmo del 60%. A raíz de su lanzamiento oficial, Modric ha hablado sobre su futuro, el fútbol y algunos de los mejores momentos como profesional.

«Me siento muy bien físicamente, que es importante, y mentalmente también. Estoy en un club muy grande, el mejor del mundo sin ninguna duda, y estoy trabajando para mantener este nivel los más años posibles», expresaba sobre el Real Madrid y su rendimiento actual, que sigue siendo uno de los fijos en el once del equipo blanco temporada tras temporada.

El balcánico fija los 40 años como una posible fecha tope, dentro de cuatro años, algo que le hace reflexionar: «La verdad que hablar de años es muy difícil. Estoy a punto de cumplir 37 y me siento muy bien de verdad. He trabajado fuera de Valdebebas y del club los puntos que puedo mejorar, sobre todo mantener el físico que es muy importante en el fútbol de hoy. Ya veremos cuándo va a ser, pero cuanto más tarde mejor».

Sus palabras están muy ligadas al Real Madrid y a los éxitos que ha logrado como jugador blanco. De hecho, uno de los recuerdos que más feliz le hacen fue cuando consiguió alzar su primera Champions League como merengue: «El más feliz, si tuviera que elegir uno, sería el momento en el que ganamos la Décima. El número diez es mi número favorito y esta décima se estaba esperando desde hacía más de 12 años. Cuando llegué aquí todo el mundo hablaba de la Décima, no había otra cosa más importante, y conquistarla de la manera que lo hicimos fue algo impresionante. Creo que, aunque he vivido otros momentos de felicidad enorme, este sería el número uno».

Modric aún no ha cerrado su renovación con el Real Madrid. No es oficial pero todo apunta a que no habrá ningún problema para que el 10 amplíe su vinculación con el club al menos una temporada más. Ya en su última ampliación tardó «dos minutos» en plasmarla, por lo que ésta no debe ser diferente.

Sobre su renovación no dio detalles pero sí mostró la fuerte conexión existente entre él y el club: «En mi paso por el Madrid he conseguido más de lo que me esperaba o hubiera querido. Todo lo que he conseguido es de verdad, como se suele decir, “dreams come true”. Es complicado resumir todo lo que me ha pasado en estos diez años en el Real Madrid. Hemos ganado Champions, Ligas… Y no solo una vez, lo que es algo increíble. Aparte de esto, mi conexión con el club es perfecta al igual que con los aficionados, que desde el primer momento me han demostrado cariño, que han confiado en mí apoyándome desde que he llegado. Esto me ha ayudado a conseguir todo lo que he conseguido y en seguir adelante».