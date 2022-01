El Real Madrid acelera por Gravenberch.

“Nuestro club siempre trabaja en la planificación de la próxima temporada. Es poco profesional que un equipo como el Madrid no piense en el próximo curso. La próxima temporada está planificada”. Estas palabras fueron pronunciadas por Carlo Ancelotti en la previa del encuentro que enfrentó al Alcoyano y a los blancos en los dieciseisavos de final de la Copa del Rey. Una respuesta que se ajusta al cien por cien a la realidad. La entidad madridista ya trabaja para cerrar el fichaje de Mbappé, en la contratación de Haaland, en reforzar la defensa y, como no, el centro del campo. Y para esta última línea el nombre que está el primero es el de Ryan Gravenberch, aunque no el único.

El jugador del Ajax de 19 es uno de los futbolistas más destacados del momento. Uno de esos jóvenes que están sobresaliendo en esta temporada y que ha provocado que el Real Madrid no le pierda de vista. De hecho, OKDIARIO ha podido saber que el futbolista estaría encantado con la posibilidad de fichar por el 13 veces campeón de Europa, por lo que el club blanco continuará observándole, algo que lleva haciendo desde hace muchos meses, y si mantiene el nivel se sentará con el conjunto de Ámsterdam para acometer la operación.

El Real Madrid, que por motivos obvios en los últimos tiempos ha tenido que entablar conversaciones con Mino Raiola, representante de Haaland y también de Gravenberch, conoce a la perfección la situación de un jugador que explotó el pasado curso y que este año se ha convertido en indiscutible tanto en el Ajax como en la selección holandesa. Los blancos saben que la operación podría ascender a los 40 millones de euros, ya que tiene contrato hasta 2023, por lo que la próxima temporada encararía su último año con el Ajax. Si los holandeses no le venden en el mercado veraniego se arriesgarían a tenerle que deja salir libre. No obstante, la competencia será feroz y clubes como Liverpool o Chelsea también le pretenden.

Similitudes con Pogba

Gravenberch, que debutó a los 16 años con el primer equipo del Ajax en un encuentro ante el PSV, ya ha jugado esta temporada 25 partidos, ha repartido tres asistencias y ha hecho un tanto en la presente temporada. Un fijo en la medular de un equipo que este curso está demostrando en la Champions que puede hacer grandes cosas.

El holandés es un portento físico. Mide 1,90 metros y tiene un poderoso despliegue dentro del terreno de juego, pero también destaca por su calidad. Es lo que se conoce como un centro campista moderno que influye tanto en el ataque como en la defensa. Además, una de sus grandes virtudes es la llegada al área. Por todo esto, no se puede esconder el parecido que tiene con Pogba.

El Real Madrid ficharía calidad y músculo para el centro del campo. La CMK todavía tiene mucho que decir dentro del terreno de juego, pero la entidad madridista prepara el futuro. Valverde se consolida, Camavinga sigue creciendo, Antonio Blanco espera su momento y el club trabaja en refuerzos como el de Gravenberch.