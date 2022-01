Raiola ya ‘juega’ para el Real Madrid

Mino Raiola ya empieza a jugar para el Real Madrid. ¿Y qué quiere decir esto? Pues que el italiano ha entendido que lo mejor que puede hacer es limar las asperezas que tiene con el conjunto blanco, especialmente con su presidente, para cumplir el deseo de Erling Haaland de fichar por la entidad madridista el próximo verano. El agente del noruego está en contacto con pesos pesados de la entidad madridista, como es el caso de José Ángel Sánchez, director general, aunque quiere dar un paso más. Por ello, su objetivo es mejorar las relaciones para poder llegar a un acuerdo que no se demorará mucho en el tiempo, ya que la intención del agente es que el futbolista sepa dónde jugará antes del mes de marzo.

Raiola no hace una operación con el Real Madrid desde el verano de 2018, cuando medió para que Areola recalase en el club blanco en calidad de cedido. En los últimos años la opción que ha tenido de llevar a un futbolista representado por él al conjunto blanco ha sido Paul Pogba, pero ni los blancos fueron con todo a por su contratación ni el italiano puso las cosas sencillas. Finalmente, cuando el francés dejó la Juventus terminó recalando en el Manchester United y, ya en el conjunto inglés, nunca ha existido la opción real de que fichase precisamente por las reticencias que ha mostrado la cúpula madridista a la hora de sentarse a negociar con el agente.

Con Haaland la situación parece que será diferente, ya que Raiola sí está por la labor de poner todo de su parte para que el jugador aterrice en el Santiago Bernabéu. Eso sí, tendrá que ceder, ya que la entidad madridista no está por la labor de pagar una comisión millonaria al representante. El Real Madrid quiere pagar algo más de 75 millones de euros al Borussia Dortmund y una comisión justa al italiano, que ya sabe que no debe torpedear la llegada del noruego al Bernabéu.

Haaland le pidió que no frustre la operación

Tal y como contó OKDIARIO, Haaland ya le pidió a Raiola que no entorpeciese su llegada al Real Madrid. Si el jugador detecta que esto sucede, no tendrá el más mínimo problema de que sea su padre, Alf-Inge Haaland, el que se ponga al frente de las negociaciones. El ex jugador del Manchester City conoce a la perfección el mundo del fútbol y está muy atento al futuro de su hijo. De hecho, él, junto al agente italiano, visitaron la pasada Semana Santa Valdebebas, donde se reunieron con José Ángel Sánchez, para saber realmente el interés que tenían los blancos en el delantero. El progenitor pidió conocer las instalaciones de la entidad madridista tras estar con Laporta en la Ciudad Condal.