Odriozola: «Me parecía una falta de respeto al Madrid ocupar una ficha sabiendo que no iba a jugar”

Álvaro Odriozola (San Sebastián, 1995) es un chico formal. Un joven de esos que puedes presentar a cualquier madre y siempre le va a ver con buenos ojos. Educado, cultivado y con otros intereses alejados del fútbol, como la música, los caballos o los toros, el lateral ha encontrado en Florencia su lugar perfecto para crecer, ya que donde se quiere instalar de nuevo es en Madrid.

Tranquilo y con la felicidad que le da el sentirse por fin importante, Odriozola atiende a OKDIARIO desde Florencia. «¿Se le ve contento?», le preguntamos. A lo que responde: «Encantado». No es para menos, por fin está disfrutando de un protagonismo que llevaba muchos años buscando.

Pregunta: ¿Qué tal en Florencia?

Respuesta: La verdad es que está siendo una experiencia fabulosa. Yo creo que todo jugador debería debería venir alguna vez en su carrera a Italia. Esto es un máster avanzado, sobre todo en táctica. Están saliendo muy bien las cosas, ya que estamos peleando por Europa y estoy jugando, que era mi objetivo. Además, estoy aprendiendo muchísimos conceptos, sobre todo defensivos y estoy con muchas ganas de acabar la temporada de la mejor manera posible.

P: ¿Cuánto necesitaba sentirse importante?

R: Todo jugador necesita sentirse querido, sentirse importante y sentirse futbolista. Estar jugando en un equipo y en un club tan especial como la Fiorentina me llena de felicidad. Desde que jugaba en la Real no me sentía titular indiscutible. No he tenido la oportunidad de disfrutar de esta forma del fútbol. También se disfruta de otros momentos, por supuesto, pero esta es la cara más alegre que hay en este deporte. Así que tratemos de disfrutarlo.

P: ¿Qué está aprendiendo en Italia? ¿Es mejor defensa?

R: Sí. Es uno de los motivos por los que también vine a la Fiorentina y a Italia. Aquí se cuida mucho el juego defensivo. Tengo la suerte de tener un grandísimo entrenador que se llama Vincenzo Italiano y estoy haciendo un máster avanzado defensivo. Él tiene unos conceptos maravillosos acerca del fútbol. Además, son unas ideas muy adecuadas para el fútbol moderno, para el tipo de fútbol que a mí me gusta y me está enseñando mucho, sobre todo defensivamente. Y esto también es algo muy bonito. Cuando uno siente que está aprendiendo, el disfrutar de ese aprendizaje y el notar que uno mismo va mejorando a lo largo del tiempo es algo también muy gratificante.

P: ¿Cuál es su objetivo con la Fiorentina esta temporada?

R: En los últimos años ha habido un cambio de propiedad en el club y ha venido un propietario que tiene un sueño, que es que se llevar a la Fiorentina a lo más alto. Ahora mismo el objetivo que nos hemos puesto, por el que vamos a luchar y vamos a dar todo nuestro aliento, es conseguir llevar a la Fiorentina a Europa. La Serie A es un campeonato muy complicado. Hay muchísimo nivel y, sobre todo, hay muchísimo nivel medio-alto. Es decir, la lucha por Europa está realmente cara. Ahora mismo los rivales directos son los dos equipos romanos, que son muy fuertes. Sería muy bonito clasificarse a Europa para el club y para la ciudad. Por otro lado, la eliminatoria contra la Juventus (se miden en semifinales de la Copa) es importante porque aquí existe una rivalidad histórica. Creo que va a ser muy bonito. Y si podemos hacer algo bonito en Copa o llegar a Europa, creo que sería muy gratificante, sobre todo con la gente de aquí, de Florencia, que lo anhela y lo ansía con muchas ganas.

P: La afición le quiere mucho.

R: Me siento muy identificado con la afición de la Fiorentina porque es un club muy especial, es una de las ciudades más bonitas del mundo. Hay un sentimiento de arraigo muy fuerte con el club. Aquí, la Fiorentina es como una forma de vida, es una religión para ellos. Yo vengo de San Sebastián, que es una ciudad pequeñita en el que todo el mundo ama a su club, la Real Sociedad, y hay un sentimiento de pertenencia muy grande con el club. Aquí pasa un poco igual y por eso me recuerda mucho a San Sebastián. Desde que llegué el trato siempre ha sido fenomenal, pero sobre todo en estos últimos tiempos está siendo maravilloso. Aquí te paran por la calle y serían capaces de llevarte a hombros si fuera necesario. Es algo muy bonito y de verdad que estoy muy agradecido por todo el cariño que me están dando.

P: En este mercado de invierno han perdido a Vlahovic, que ha fichado por la Juventus. Tras Mbappé y Haaland, ¿se puede decir que es el tercero?

R: Es una buena pregunta. He tenido la fortuna de compartir equipo con él y te puedo decir que es un fenómeno, un fuera de serie. Sí puede estar al nivel de Mbappé y Haaland. A mí realmente nunca me ha gustado comparar jugadores y menos jugadores de diferentes equipos y diferentes ligas, pero te puedo decir que es un fenómeno. Obviamente, creo que va a ser un crack. Pero bueno, nosotros ahora estamos centrados en nuestro equipo, tenemos una gran plantilla y estoy seguro de que vamos a acabar bien la temporada.

P: ¿Qué es el calcio totale?

R: (Risas) Es el famoso calcio total. Se dice que el fútbol italiano es defensivo, pero te puedo decir que desde que he llegado me ha sorprendido muchísimo el nivel que hay, sobre todo el nivel que los equipos juegan al ataque. Y hay muchos que juegan mucho al ataque. Creo que los tiempos han cambiado en Italia y que es una de las ligas más bonitas de ver. Hay muchísimos goles. Es una liga súper divertida y nuestro calcio totale es que cada jugador puede hacer la labor del compañero. Es decir, yo como lateral a lo mejor puedo jugar como extremo o puedo jugar como interior y puedo acabar como punta dependiendo de lo que pase en la jugada. Y creo que es algo muy bueno. Nosotros trabajábamos mucho la táctica y en todo momento estamos cambiando de posiciones para generar problemas al rival. Creo que el fútbol es un juego y los juegos son para pasárselo bien, y en el calcio totale te lo pasas muy bien en el campo, te lo puedo asegurar. Así que siga.

P: ¿Ve los partidos del Real Madrid?

R: Veo absolutamente todos los partidos del Real Madrid. Cuando me coincide con los de la Fiorentina me los veo por la noche y, por supuesto, que no quito el ojo de todo lo que pasa en el día a día. Me dio pena el otro día contra contra el PSG, sobre todo el gol en los últimos minutos. Pero como dijo Casemiro, la Champions es territorio del Real Madrid y queda la vuelta. Estoy seguro de que van a dar la cara porque el Madrid siempre lo ha hecho y ese es su ADN.

P: ¿Usted cómo frenaría a Mbappé?

R: Es una tarea complicada. Pero bueno, yo sobre todo estaría muy pegado a él. Le daría muy pocos metros y trataría de que no arrancase, de que no se fuera en velocidad, porque es muy rápido, potente y habilidoso. Tiene esa zancada del mítico Ronaldo. Y yo creo que lo mejor sería no dejarle o no darle oportunidad de encarar y no darle espacio. Cada vez que recibiese el balón hay que estar encima, actuar casi como una marca individual. Creo que eso es lo que haría para tratar de pararlo.

P: ¿Le da un poco de rabia ver que Carvajal es el único lateral derecho puro de la plantilla y usted ha tenido que salir?

R: Para nada. El Madrid tiene una plantilla muy, muy buena. Yo en verano hablé con Ancelotti y él me dijo que si me quedaba estaba perfecto, que confiaba en mi calidad, que no habría ningún problema. Pero en verano, casualidades de la vida, tuve el COVID y tuve que empezar de cero apenas una semana antes del comienzo de la Liga en agosto. Partía con desventaja y me parecía de ser poco honesto con el club y conmigo mismo ocupar una plaza en ese vestuario y un dorsal. Creo que era un poco una falta de respeto sabiendo que en ese momento era el tercero y no iba a jugar nada o muy poco. Creo que hay que ser honesto con uno mismo y decidí salir a jugar. Ahora mismo estoy en un gran club, en un equipo que me ha acogido con los brazos abiertos, que me está haciendo aprender muchísimo y al que estoy muy agradecido. Estoy viviendo una experiencia verdaderamente inolvidable.

P: ¿Qué ha aprendido de un jugador como Carvajal?

R: Carvajal es un grandísimo lateral. Ha hecho historia en el Real Madrid y, por supuesto, que se pueden aprender muchísimas cosas de él y las he aprendido. Pero bueno, al final él también salió. Yo creo que le vino muy bien su paso por el Bayer Leverkusen. Siempre ha sido un ejemplo y hay muchas cosas que aprender de él. Sobre todo defensivamente. Es un gran jugador.

P: La temporada pasada terminó jugando los últimos nueve encuentros como titular. ¿No era suficiente para demostrar que tenía sitio en el Real Madrid?

P:Sí, desde luego que sí. Creo que el final de temporada del año pasado fue realmente bueno. Demostré tener mucha personalidad. Yo nunca he tenido continuidad en el Madrid y si tú juegas un partido al mes es muy complicado. Cuando te dan partidos seguidos es cuando puedes demostrar tu nivel. Y es lo que me pasó el año pasado. A final de temporada empecé a jugar seguido y me empezaron a respetar las lesiones, que por cierto he tenido muchas en el Real Madrid, y pude dar mi nivel. Marqué dos goles y di una asistencia. Demostré al mundo que podía jugar en el Madrid, pero sobre todo me lo demostré a mí mismo. He llegado a este punto con lo que pasó, que te contaba en verano y lo que hemos hablado al principio de la entrevista. Necesitaba jugar una temporada entera, necesitaba sentirme importante y está pasando.

P: ¿Le aconsejó Ancelotti que se decantase por la Fiorentina?

R. Exacto. Ancelotti es muy cercano, de verdad que da gusto porque es una persona con la que puedes hablar. Es muy honesto. Casualidades de la vida conoce mucho al director deportivo de la Fiorentina, Daniele Pradè. Me habló muy bien de él, del club y me explicó que tenía un proyecto muy bueno con el nuevo propietario del club. Me explicó que el entrenador es un técnico que viene de las categorías inferiores de Italia, que estaba haciendo las cosas muy bien y que tenía un concepto de fútbol muy bueno que podía encajar con mi estilo. No se confundió. Encontré un gran club, una gran afición, un gran entrenador y un equipo que lucha por Europa, así que muy agradecido.

P: Dice que en Florencia es feliz, pero ¿su futuro pasa por regresar al Real Madrid y demostrar que tiene sitio?

R: A ver, está claro que yo termino contrato aquí con la Fiorentina y mi contrato dice que vuelvo a Madrid. De eso no cabe ninguna duda. También te puedo decir que hay una frase que a mí me gusta mucho que dice que el ayer es pasado, el mañana es un misterio y el hoy es un regalo. Estoy centrado en la Fiorentina. Estoy disfrutando muchísimo de la ciudad, de la gente, del club y y, siendo honesto, te podría decir que sí, que no, pero realmente te estaría mintiendo porque no lo sabe nadie. No se sabe qué va a pasar. Por lo tanto, no cabe duda que es el sueño de todo futbolista triunfar en el Real Madrid. Eso es obvio. Por lo tanto, sólo te puedo decir que estoy disfrutando mucho, que ahora mismo mis colores son viola y vamos a intentar llevar a la Fiorentina a Europa y pelear esa eliminatoria contra la Juventus, que va a ser muy bonita.

P: ¿Entendió que ante el Liverpool apostase por Valverde de lateral derecho y no por usted?

R: Lo entendí. Yo soy muy honesto conmigo mismo y antes del partido contra el Liverpool yo llevaba sin jugar un mes y medio, si no me equivoco, y me tocó salir en el minuto 30 contra contra el Barcelona por la lesión de Lucas Vázquez. Hice un buen partido. Ganamos. El Clásico fue una maravilla. Disfrutamos muchísimo y apenas dos días más tarde había un partido de vuelta contra el Liverpool en Anfield. Es verdad que no había público, pero que por supuesto iba a ser muy exigente físicamente. Yo ya en el partido contra el Barça, aunque sólo jugara 60 minutos, acabé muy cansado, lógicamente. Yo quería jugar en Inglaterra y estaba preparado y concienciado para ello, pero por un tema físico o por un tema de tener continuidad, que es lo que hemos hablado antes, Zidane quiso meter a Fede, que en ese momento estaba jugando todo. Yo quería jugar. El futbolista siempre es muy egoísta y siempre quiere participar, pero a su vez yo soy una persona que, como te he dicho antes, trata de ver todos los prismas y uno de ellos era eso: que llevaba casi dos meses sin jugar, que había tenido una lesión y por supuesto que yo no estaba al cien por cien, ni física ni mentalmente. Por lo tanto, puedo entender que Zidane eligiese en ese momento a Fede. A medida que pasaron los partidos empecé a ganar confianza, empecé a coger físico y fíjate, el último partido de la temporada en el que nos jugábamos todo contra el Villarreal jugué de titular. Es decir, Zidane me puso a jugar. Confiaba en mí.

P: No estaba jugando en el Real Madrid y se fue cedido al Bayern, donde tampoco gozó de minutos. ¿Por qué esta decisión? ¿Se equivocó?

R: Creo que no. En ese momento el Bayern de Munich, cuando llama a mi puerta, es un equipo que nada tenía que ver con el que fue apenas seis meses después que ganó la Champions. Justo echaron al entrenador. El equipo no funcionaba. Ni siquiera iban primeros en la Bundesliga. Tenían problemas atrás y contactaron conmigo. Tres días antes de llegar a Munich hay un punto de inflexión en ese equipo que es una goleada contra el Hertha de Berlín. Creo que es en ese momento cuando Flick, que apenas llevaba dos o tres semanas, encuentra su equipo, el equipo que le funciona, y yo justo llego en ese momento. A partir de ahí ya sabes cómo es el fútbol. Cuando a un entrenador le empieza a ir bien las cosas normalmente no suele cambiar absolutamente nada. A partir de esa victoria y hasta que se cerró mi etapa en el Bayern de Munich ganamos todos los partidos. Cuando digo todos es todos excepto un empate que fue contra el segundo, que en ese momento era Leipzig. Es decir, cuando yo llegué, de casualidad, las cosas empezaron a ir bien. Y el fútbol son dinámicas. La dinámica era muy positiva. Yo creo que, por supuesto, jugué mucho menos de lo que me hubiese gustado. Como todo, la experiencia fue muy buena en una ciudad maravillosa, en un club grandísimo como el Bayern. Y como todo en la vida, son las circunstancias las que hacen que una cosa vaya bien o vaya mal. Pero creo que en el momento fue la decisión más correcta. Viendo lo que podía pasar, lo que no y las circunstancias se volvieron en mi contra. Yo seguí trabajando e incluso jugué los octavos de final de la Champions contra el Chelsea, donde di una asistencia y me pusieron en el equipo de la UEFA como mejor lateral. Sólo por esos instantes merece la pena. Al final también tuvimos la suerte de ganar la Champions. No todos los días se gana esa competición, con lo cual uno puede pensar que fue una decisión errónea, pero hay que verlo desde otro punto de vista.

P: Usted y Brahim están gozando de minutos, el resto de los cedidos lo están pasando peor. ¿Por qué le cuesta tanto a los cedidos del Real Madrid hacerse un sitio en los equipos?

R: Hoy en día en todos los equipos de Europa el nivel es muy muy alto. Es decir, la competencia es máxima. Parece que cuando uno es jugador del Madrid y luego va a otro club, tiene que jugar todo, pero es que en el otro club, que normalmente cuando sales del Madrid es un grande, hay otro jugador que juega en tu misma posición y que puede tener el mismo nivel que tú. Es muy importante buscar el sitio idóneo, acertar y tener toda la información posible de lo que puede ir bien y lo que puede ir mal. Y sobre todo, el hambre que tiene cada uno. Es decir, yo vine aquí a Florencia y desde el minuto uno mi único objetivo era jugar. Era para lo que yo había salido, para crecer y jugar. Por eso, desde el minuto uno vine a comerme esta oportunidad. No digo que otros no lo hagan, por supuesto, pero yo creo que esos son los ingredientes para que la cesión en este caso salga bien. Conocer al sitio al que vas. Yo en mi caso también tuve la suerte de hablar con Callejón, que aquí es como si fuera mi padre. Cuando yo tuve la oportunidad de venir a Florencia me cogió el teléfono encantado, me explicó cómo era todo esto, me contó que aquí había un buen proyecto, que iba a estar muy bien y que iba a tener muchas opciones de jugar. Y así está siendo. Así que desde aquí mi agradecimiento. Siempre le estaré agradecido.

P: ¿Qué queda del Odriozola de 2018 que fue fichado por el Real Madrid y estuvo con España en el Mundial de Rusia?

R: Aquel era un niño. Creo que todo lo que ha pasado en estos cuatro años me han hecho ser un hombre. Ahora soy más maduro, pero hay una cosa que está intacta y que no cambiará jamás, que es la la ilusión. No la ilusión de ese niño que estuvo en el Mundial, que fichó por el Madrid, sino la ilusión de aquel niño de San Sebastián que también soñaba con jugar en el equipo de su ciudad. Aquel niño que jugaba en la playa de la Concha al fútbol, aquel niño que jugaba en el patio de su colegio. Creo que cuando uno mantiene esa ilusión de cuando es un niño, de cuando no sabe qué va a pasar con su vida, de cuando lo único que le importa es jugar y divertirse, puedes seguir en el mundo del fútbol. El día que pierda esa ilusión no seré futbolista, así que la ilusión de aquel niño sigue intacta y está más viva que nunca.

P: Imagino que sigue soñando con una llamada de Luis Enrique.

R: Por supuesto y me lo tomo como un premio. Las cosas, afortunadamente, están yendo bien, estoy jugando, el nivel está siendo alto, pero el que decide es él. Por supuesto, yo estaría encantado de volver a la Selección cuatro años más tarde. Yo me centro en mi club, en hacer un gran trabajo aquí y si tengo la oportunidad de ser llamado a filas por Luis Enrique, la verdad es que sería todo un privilegio y un honor.

P: ¿Qué tienen los caballos que tanto os gustan a los jugadores?

R: Lo mío es una pasión que viene desde que soy un niño. El caballo, como animal, siempre me ha transmitido algo que no sé explicar, que me ha atraído mucho. Y luego las carreras de caballos en particular siempre me han gustado mucho porque San Sebastián tiene un hipódromo precioso al que recomiendo a todo el mundo conocer y al que mis padres me llevaban de pequeño. Iba con mi hermano y siempre estaba obsesionado con los caballos y con las carreras de caballos. Luego, yo no tengo psicólogos, hay muchos jugadores que sí los tienen, pero yo digo que mis psicólogos son los caballos. Esto puede sonar un poco fuerte, pero es así, lo siento de verdad. Cuando hablo de caballos o cuando veo caballos, me tranquilizo, me depura y es algo que habrá mucha gente que no entienda, pero para mí son como si fueran psicólogos. Y es verdad que últimamente se está poniendo de moda. Hay muchos futbolistas que están adquiriendo caballos de diferentes índoles y bueno, creo que es un mundo muy bonito que todo el mundo debería descubrir. Ya tengo la suerte de ser propietario. La verdad es que me ha ayudado mucho a lo largo de mi carrera.