Eden Hazard ya sabe que no entra en los planes ni de presente ni de futuro del Real Madrid. Ancelotti no cuenta con él ni el club tampoco, por lo que asume que tendrá que irse en verano y acepta un regreso al Chelsea como su mejor salida. Sin embargo, el belga no está dispuesto a rebajarse su ficha que ronda los 15 millones netos por temporada.

No es la primera vez que Real Madrid y Chelsea negocian o hablan del retorno de Hazard a Stamford Bridge. Tantearon esa opción el verano pasado pero, con el Chelsea recién proclamado campeón de Europa, no era el momento. Repitieron conversaciones en el último mercado invernal pero tampoco cuadró la operación.

A la tercera podría ir la vencida y este verano Hazard ya no pondría pegas a su salida del Real Madrid con destino a Stamford Bridge porque sabe que no entra en los planes de presente de Carletto ni de futuro del Madrid y tiene claro que el año que viene su objetivo es intentar ganar el Mundial con la todopoderosa Bélgica.

Inda adelantó la operación Hazard

El pasado 21 de febrero Eduardo Inda adelantó en exclusiva en El Chiringuito la posibilidad, cada vez más cercana, del regreso de Hazard al Chelsea: «El chaval quiere irse del Madrid, considera que es una operación frustrada su fichaje. El Chelsea vería con buenos ojos su regreso. Hazard costó 120 millones de euros y el Chelsea no va a pagar eso, como mucho 20 ó 30 millones. Se produciría a final de temporada. En el Real Madrid ni está ni se le espera y hay serias dudas de que se recupere al máximo nivel», reveló el director de OKDIARIO en el programa de Pedrerol.

Sin embargo la operación retorno de Hazard al Chelsea no será fácil. El belga no está dispuesto a rebajarse su ficha (unos 15 millones netos por temporada) para regresar a Stamford Bridge. Por su parte, el Real Madrid y el club de Abramovich negocian la fórmula para cerrar una operación compleja. El club blanco quiere un traspaso mientras que el Chelsea prefiere cesión con opción de compra.

Todas las opciones están sobre la mesa, lo que parece claro es que todos los caminos de Hazard conducen a Stamford Bridge.