Asensio y la situación de Hazard: «Algún día nos dirá qué le pasa»

Marco Asensio hizo un repaso a la actualidad del Real Madrid, su momento de forma y también opinó sobre la situación de Hazard en el club blanco. El delantero balear también confirmó que nunca ha pensado en abandonar la entidad madridista y opinó sobre Mbappé que «nos entenderíamos a las mil maravillas». También confesó que Sergio Ramos le escribió después de su golazo contra el Granada del pasado domingo.

«Yo lo veo bien. Entrena bien le veo con ganas de dar alegrías al Madrid, pero se han podido juntar muchas cosas, alguna lesión… Es complicado de saber. Eso hay que preguntárselo a él y algún día nos lo dirá. Puede ser muy importante esta temporada aún. Es un jugador que tiene un talento increíble. Es de los mejores jugadores con los que ha compartido vestuario y eso se nota ya entrenando y creo que puede aportar mucho esta temporada», afirmó sobre la situación de un Hazard que ha sido condenado al ostracismo por Carlo Ancelotti.

El balear también opinó sobre otro de los futbolistas relegados al banquillo, Gareth Bale: «Necesita estar bien físicamente para dar el cien por cien en el campo. Ha dado mucho al Madrid. Le veo bien y puede estar preparado para ayudar. Es cosa del míster el que decide si le da minutos o no. En el vestuario y entrenando está bastante integrado con todos. Cada uno tiene su carácter. No es tan así como lo pintan».

«Nunca pensé en irme del Real Madrid»

Marco Asensio también confirmó que nunca pensó en marcharse del Real Madrid en sus momentos más difíciles. «No, no me lo planteé. El año de lesión fue complicado y no es fácil recuperar el tono, pero sabía que podía sacar mi potencial. Tuve varias conversaciones con el míster y me transmitió la confianza, que también hay que ganársela en el campo. Yo me siento muy a gusto con lo que me pide».

Por último, Asensio opinó en una entrevista en El Larguero sobre el fichaje de Mbappé por el Real Madrid. «¿Tenerle de compañero? Me gusta jugar con los mejores. Si viene, seguro que nos entenderíamos a las mil maravillas», apuntó.