Pulso por Hazard

En la cúpula del Real Madrid no entienden la gestión que Ancelotti está haciendo de Hazard y que no le utilizara ni un minuto en Copa en San Mamés ni como titular en Liga frente al Granada a pesar de las bajas. Así lo adelantó Eduardo Inda en su sección semanal en El Chiringuito de Jugones. «En el caso de Hazard hay mosqueo en la cúpula porque no juega tantos partidos para revalorizarlo por si tiene que salir este verano», indicó el director de OKDIARIO.

«Si hace un buen final de temporada saldrá a buen precio. Me dicen que Ancelotti lo está reservando para la Champions. Sigue teniendo problemas musculares y lo sigue guardando para que sea un jugador clave en Champions. La idea es que explote en Champions. De segundo extremo para el minuto 70. En cualquier caso es un jugador que casi no ha jugado esta temporada porque no puede jugar por las molestias musculares. Ha perdido peso, le están llevando al dietista porque comía demasiado y los problemas musculares eran muy serios», aseveró Eduardo Inda.

Este primer pulso o primer roce –que no enfrentamiento– entre Ancelotti y el club blanco a cuenta de Hazard llega en un momento complicado de la temporada para el Real Madrid, eliminado de una Copa que se le había puesto cuesta abajo y con muchas dudas en el juego del equipo en los partidos de Liga.

Desde el club no se termina de entender por qué Ancelotti tiene a Hazard condenado al ostracismo. En la cúpula del Real Madrid consideran que el delantero belga, con contrato en vigor y al que se le volverá a buscar una salida en verano, debería estar por delante de un Isco que acaba su etapa en el Madrid en junio y no seguirá.

Un problema de actitud

Ancelotti ya ha explicado a la cúpula del Real Madrid que el problema de Hazard no es físico sino de actitud, que no le gusta nada cómo se está entrenando y que le ve con una actitud “pasota” desde la vuelta de las vacaciones de Navidad. En el club siguen convencidos de que el belga podría ser un jugador útil de aquí a final de temporada para ayudar a Vinicius y Benzema.

De momento Ancelotti no está dispuesto a dar su brazo a torcer con Hazard… salvo que el belga cambie de actitud. Carletto conoce perfectamente a su plantilla y no se tirará piedras contra su tejado. Cuando vea que Hazard está listo y puede aportar, le pondrá a jugar como hizo en los dos últimos partidos antes del parón navideño. Mientras no cambie de actitud, a Ancelotti no le temblará el pulso en seguir recetándole jarabe de banquillo.