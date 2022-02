Gareth Bale no jugó ni un solo minuto ante el Athletic en cuartos de final de la Copa del Rey. Ni siquiera calentó. Pero a pesar de esto fue noticia. Y es que, las cámaras de El Chiringuito captaron al galés riéndose a carcajada limpia cuando Eden Hazard regresó al banquillo tras haber calentado.

Tras calentar durante varios minutos, en el minuto 75 de partido Ancelotti decidió sentar a Hazard, lo que provocó las risas de un Bale que ningún momento estuvo cerca de saltar al césped. No juega un partido desde el pasado 28 de agosto y desde esa fecha sólo ha entrado en cuatro convocatorias, aunque nunca ha llegado a saltar al verde.

Tras el encuentro, al ser preguntado Ancelotti por la decisión de no sacar a Bale, Jovic y Hazard, el italiano dejó una respuesta cuanto menos llamativa: «No tengo nada que decir. No hay castigados. Tampoco jugaron Ceballos, Vallejo… Están al mismo nivel que los otros que no han jugado. Hay que ser justos».