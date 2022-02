Carlo Ancelotti atendió a los medios de comunicación tras la derrota del Real Madrid ante el Athletic en los cuartos de final de la Copa del Rey. Los blancos se vieron superados por el conjunto vasco y, una temporada más, no alcanzan las semifinales de la competición copera. El italiano reconoció que el equipo no fue capaz de superar la presión del rival, aunque no cree que haya sido el peor partido de la temporada.

Hazard, Bale y Jovic

“He hecho el cambio de Kroos por Camavinga por cansancio y el de Isco por Vinicius igual. Me quedaban cambios para la prórroga, pero marcaron en el último minuto. No tengo nada que decir. También se puede hablar del resto. He tomado decisiones que ha involucrado a estos jugadores”.

Momento del equipo

“Estamos dolidos porque queremos ganar todas las competiciones. No creo que tengan consecuencias. Esta derrota nos hace más fuertes. Se sabía que era un partido complicado”.

Vinicius

“Ha dado lo que ha podido. Le han apretado mucho y no es nuevo”.

El plan

“No hemos jugado con un delantero centro. Karim ayuda mucho. El plan no ha cambiado. Hemos intentado sacar el balón desde atrás. Nos han apretado. La salida desde atrás fue complicada por la presión del Athletic. Tras 70 minutos volvimos a tener control y tuvimos una gran ocasión con Casemiro. Podía ser que en la prórroga podríamos tener más opciones, pero marcaron”.

Ambiente

“No es el peor partido de la temporada. Fue complicado porque se sabía que aquí era complicado. El partido estaba igualado hasta el último minuto”.

Intensidad

“No me ha sorprendido el partido. El Athletic atacó más. Lo que no ha salido ha sido la salida desde atrás”.

¿Qué le faltó al equipo?

“Hemos jugado demasiado por fuera. Teníamos que tener el balón más por dentro. Cuando jugábamos el balón por banda salíamos de la presión. Lo hemos hablado en el descanso, pero no ha salido como queríamos”.