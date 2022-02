Ancelotti: «La gestión de la plantilla es buena»

Carlo Ancelotti atendió a los medios de comunicación para analizar la previa del encuentro que medirá a Real Madrid y Granada en el estadio Santiago Bernabéu. Los blancos tratarán de recuperar las sensaciones perdidas en San Mamés, donde un gol de Berenguer en el último minuto les dejó fuera de la Copa del Rey. El italiano explicó que asume las críticas y descartó a Benzema.

Partido contra el Granada

“Espero un partido donde el equipo necesita reaccionar tras la derrota contra el Athletic. Tenemos que hacer un encuentro comprometido y ganarlo”.

Críticas

“Estoy acostumbrado a vivir estos momentos. Soy el entrenador del Real Madrid y tengo que tomar decisiones en las que a veces aciertas y en otras te equivocas”.

Benzema

“Está descartado para el partido. Ha mejorado, pero no está al cien por cien. Ayer entrenó, pero no se encontraba muy bien. Hay que esperar dos o tres días y estará disponible para el próximo partido”.

Rotaciones

“La plantilla está lista para jugar. Puedo dar la oportunidad a Bale o Hazard, pero es una decisión que tengo que tomar. Elegir el once inicial y luego esperar el acierto”.

Aprovechamiento de la plantilla

“Es verdad que he jugado muchas veces más o menos con los mismos jugadores. El mes de enero fue muy complicado por la Supercopa, la Copa y los viajes de los sudamericanos. Ese mes ya se ha acabado y ahora hay que preparar bien los partidos. Creo que la gestión de la plantilla es buena. Yo soy el que veo a los jugadores y tomo decisiones”.

Físico

“La plantilla está bien. En San Mamés terminamos bien el partido. Hemos tenido las lesiones de Benzema, Mendy y Mariano, pero todos vuelven. El periodo complicado se acaba la próxima semana con el regreso de todos”.

Errores en Copa

“He arriesgado un poco con la presencia de Vinicius. El jugador estaba un poco cansado, pero creía que podía dar su aporte al equipo. Se puede opinar de esto, pero del resto poco más se puede decir. Intenté empezar con gente rápida en ataque para buscar ataques y luego sacar a Isco”.

Risas de Bale

“Yo ese episodio no le he visto. No sé el motivo por el que se rio Bale. No me parece importante. A Hazard y Ceballos los iba a meter en la prórroga, por eso paró de calentar. Sólo pueden calentar tres jugadores”.

Culpables de la derrota

“Estoy acostumbrado. Tengo tantas ganas de ser entrenador del Real Madrid que la crítica es bienvenida, me tiene despierto. Me hace pensar más y me tiene más vivo. Muchas gracias”.

Más cambios

“La rotación llegan cuando no tienes confianza en un jugador o cuando está cansado. El periodo de enero fue muy exigente y hemos sufrido. Ahora vuelve otro mes, uno muy importante, y podemos tener la plantilla más fresca. Desde hoy hasta el final no tenemos muchos partidos, pero sí importantes. Hasta ahora el equipo está bien posicionado, aunque dolido por la eliminación por la Copa”.

Hazard

“Cuando digo que no ha pasado nada es por una situación personal. El jugador está bien, pero luego tengo que tomar decisiones para meter el mejor equipo. Si no juega es porque prefiero a otro”.

Dependencia de Benzema

“Si falta Benzema falta el máximo goleador. Cuando no le tienes está claro que algo falta. Sin Karim también lo hemos hecho bien. No salió bien contra el Athletic, pero lo hemos reemplazado bastante bien”.