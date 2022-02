En las altas esferas del Real Madrid hay malestar con Carlo Ancelotti. En el club no ha sentado bien la eliminación en la Copa del Rey ante el Athletic. El italiano no estuvo afortunado a la hora de tomar decisiones y su equipo lo terminó pagando. Los blancos cayeron 1-0 en el último minuto con un gol de Berenguer, pero el césped de San Mamés fue testigo de una superioridad mucho mayor del conjunto vasco, que sólo dio opciones a los madridistas en el tramo final del encuentro, cuando la gasolina empezó a escasear. Curiosamente, ese momento coincidió con el tanto de la victoria de los de Marcelino.

En el Real Madrid son plenamente conscientes de que esta eliminación es una oportunidad de ganar un título perdida. A lo largo de la temporada el equipo blanco ha demostrado que es el conjunto más sólido de España y conseguir los tres trofeos nacionales -la Liga, la Copa y la Supercopa que ganaron en enero- era algo que hacía ilusión por Valdebebas. Pero lo que más ha molestado es la falta de ideas de Ancelotti en el momento decisivo y la evidencia de que el italiano confía en un grupo muy limitado.

Antes del partido contra el Athletic, el Real Madrid tuvo 10 días para preparar el encuentro con toda la plantilla disponible salvo los cinco futbolistas sudamericanos que tenían compromisos con sus selecciones y los lesionados. Vinicius, Casemiro, Rodrygo y Valverde llegaron a tiempo, pero cansados tras un largo viaje. Ancelotti, lejos de apostar por hombres como Camavinga o Hazard, decidió sacar de inicio a tres de los cuatro futbolistas que un día antes estaban en la otra punta del mundo. El resultado fue el ver en San Mamés a un equipo cansado y falto de ideas.

Vinicius estuvo más pendiente de sus guerras con Dani García que de hacer lo que mejor sabe, que es encarar y poner en jaque a las defensas rivales. Rodrygo estuvo especialmente perdido, mientras que Casemiro pagó los kilómetros, estuvo cansado y terminó fallando en el gol del Athletic. Para más inri, Ancelotti sólo hizo dos cambios posiblemente esperando una prórroga que nunca llegó.

Sin ideas

En el Real Madrid tampoco ha gustado que el equipo saltase a San Mamés a esperar que el físico del Athletic se cayese. El propio Ancelotti aseguró en rueda de prensa que la prórroga les hubiese beneficiado, pero en el club creen que el equipo tendría que haber dado un poco más. El ejercicio de resistencia que hicieron los blancos fue admirable, pero de un equipo de la categoría madridista se espera un poco más.

La eliminación copera se une a los pinchazos en Liga contra equipos de la zona media-baja de la clasificación que no han permitido al equipo dar un golpe prácticamente definitivo al campeonato. El malestar en la cúpula es notable, pero no va a ir a más de momento. Todo se queda en un runrún que puede tornarse en calma tensa si el próximo 15 de febrero el resultado no es el deseado en París.