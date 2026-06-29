El elogio sin filtro de Ronaldo Nazario a Mbappé: «Me recuerdas a mí en mi plenitud»

Ronaldo Nazario acaba de ver cómo Kylian Mbappé le ha sobrepasado en la lista histórica de goleadores de los Mundiales. Lejos de tener un ataque de celos o desprestigiar al futbolista del Real Madrid, ‘El Fenómeno’ quiso poner en valor lo conseguido por el jugador francés a sus escasos 27 años de edad.

«Todos los récords están para romperse y el fútbol es mucho más que números. Messi es uno de los mejores jugadores de la historia y sigue siendo decisivo. En cuanto a Mbappé, su estilo de juego me recuerda al mío en mi mejor momento, en mi plenitud. Es uno de los mejores jugadores del fútbol actual y un heredero natural de las leyendas de este deporte», dijo sobre el ’10’ madridista.

El delantero estaba presente en el último equipo de Brasil que levantó el Mundial en 2002 y sabe que existe mucha presión para volver a ganar. «Dada la historia de Brasil como eterno favorito y el arraigado lugar del fútbol en nuestra cultura, las expectativas siempre son altísimas. Ser la selección nacional más laureada de la historia también ejerce una enorme presión sobre las generaciones más jóvenes», puntualizó.

Ronaldo Nazario, además, no dudó en señalar las selecciones que pueden dejar a Brasil sin título. «Francia, España y Argentina juegan muy bien, son muy competitivos, y Alemania siempre es peligrosa. Son los mayores rivales de Brasil por el título», reflexionó en una entrevista en L’Equipe.

Además, el delantero parece encantado con la presencia de Carlo Ancelotti en el banquillo de la canarinha. «Tengo muchísima confianza en su trabajo y en su capacidad para calmar el ambiente y sacar lo mejor de sus jugadores. Entiende el fútbol como pocos y sabe manejar la presión. No elegiría a ningún otro entrenador para la selección ahora mismo», aseveró.

Finalmente, el ex delantero del Real Madrid cree firmemente que ganarán el Mundial. «La gestión es el factor clave que marca la diferencia hoy en día. Tenemos jugadores internacionales consagrados, talentos emergentes… Y Ancelotti sabe perfectamente cómo gestionar a jugadores de primer nivel, motivar al grupo y crear un ambiente favorable. Brasil lo necesita más que nunca porque la presión de esta sequía sigue creciendo, pero hemos tenido un buen comienzo en el Mundial», zanjó.