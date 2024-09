Las dos caras de Tebas con Vinicius: pide ahora el Balón de Oro para él tras señalarle por el racismo

Que Javier Tebas es una habitual de dos caras, es algo ya constatado en todos estos años al frente de La Liga. El presidente de la patronal ha mostrado una vez más ese doble rasero, a conveniencia, que saca a la palestra según la situación. En este caso ha sido con Vinicius, al que tras señalarle en reiteradas ocasiones con el racismo, al que puso en el foco cuando lo sufrió para defender a La Liga, ahora Tebas le destaca como el gran candidato para ganar el Balón de Oro esta temporada.

Ha sido este jueves durante un acto de presentación del álbum de la Liga de Panini, cuando Javier Tebas ha sido cuestionado por el Balón de Oro y uno de los máximos candidatos a ganarlo en esta edición, un Vinicius que fue determinante en otro año brillante del Real Madrid. El presidente de la patronal confesó que es «un jugador diferente» y defendió su candidatura por delante de otros nombres que lanzaron desde las butacas de los medios de comunicación, como el de su compañero Dani Carvajal, campeón de la Eurocopa además de todo lo logrado a nivel de clubes este pasado año.

«Sí, creo que es un jugador diferente. Ha explotado desde hace dos años y es muy diferente, en su juego, y de vez en cuando aparece con el interior», piropeaba, ahora sí, Javier Tebas a Vinicius, dejando claro que está en la pole para llevarse el Balón de Oro en esta edición, o la que viene…: «Si no se lo merece estará entre los dos, está a punto. Y si no será este año será el siguiente. De hace tiempo dije que era un crack, es un jugador diferente».

Tebas fue muy crítico con Vinicius por el racismo

Pese a estos halagos actuales, con el viento a favor y con Vinicius como gran candidato al Balón de Oro, Javier Tebas fue uno de los más críticos con el brasileño en el momento más delicado del futbolista sobre el terreno de juego, en mayo de 2023, cuando se vivieron los momentos más tensos de racismo en Mestalla contra el delantero del Real Madrid.

En Mestalla se escucharon en varias ocasiones la palabra «mono» para referirse a Vinicius, pero lo que realmente molestó a Javier Tebas no fue este episodio, sino las declaraciones del brasileño, hastiado por lo vivido y en lucha contra el racismo, señalándole públicamente en las redes sociales.

«El racismo es normal en la Liga. La competición lo cree normal, la Federación también y los adversarios lo alientan. Lo siento mucho», se expresaba en sus redes sociales Vinicius tras lo vivido en Mestalla en mayo de 2023, afirmando que España es «una nación hermosa, que me acogió y a la que amo, pero que aceptó exportar al mundo la imagen de un país racista. Lo siento por los españoles que no están de acuerdo, pero hoy, en Brasil, España es conocida como un país de racistas. Y, lamentablemente, por todo lo que pasa cada semana, no puedo defenderlo».

«Tras esta publicación, Tebas publicó otro post en el que criticó a Vinicius: «Ya que los que deberían no te explican qué es y qué puede hacer La Liga en los casos de racismo, hemos intentado explicártelo nosotros, pero no te has presentado a ninguna de las dos fechas acordadas que tú mismo solicitaste. Antes de criticar e injuriar a La Liga, es necesario que te informes adecuadamente, Vinicius. No te dejes manipular y asegúrate de entender bien las competencias de cada uno y el trabajo que venimos haciendo juntos».

Mais uma vez, em vez de criticar racistas, o presidente da LaLiga aparece nas redes sociais para me atacar. Por mais que você fale e finja não ler, a imagem do seu campeonato está abalada. Veja as respostas do seus posts e tenha uma surpresa… Omitir-se só faz com que você se… https://t.co/RGO9AZ24IA — Vini Jr. (@vinijr) May 21, 2023

Vinicius, lejos de quedarse callado, sorprendido por la reacción de Tebas, le respondió que, «una vez más, en lugar de criticar a los racistas, el presidente de LaLiga aparece en las redes sociales para atacarme», y mencionando que «por mucho que hables y pretendas no leer, la imagen de tu campeonato se tambalea. Mira las respuestas a tus publicaciones y sorpréndete… Omitirte a ti mismo sólo te equipara con los racistas. No soy tu amigo para hablar de racismo. Quiero acciones y castigos. El hashtag no me conmueve».

Tebas volvió a la carga tras esto y le replicó: «Ni España ni La Liga son racistas, es muy injusto decir eso. Desde La Liga denunciamos y perseguimos el racismo con toda la dureza dentro de nuestras competencias. Esta temporada se han denunciado 9 veces insultos racistas (8 de ellas ha sido por insultos contra Vinicius). Siempre identificamos a los energúmenos y elevamos la denuncia a los órganos sancionadores. Da igual que sean pocos, siempre somos implacables. No podemos permitir que se manche la imagen de una competición que es sobre todo símbolo de unión entre pueblos, donde más de 200 jugadores de raza negra en 42 clubes reciben cada jornada el respeto y el cariño de toda la afición, siendo el racismo un caso extremadamente puntual (9 denuncias) que vamos a erradicar».