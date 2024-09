El embajador de Brasil en España niega que Vinicius tenga que pedir disculpas

Las palabras de Vinicius sobre un posible cambio de sede del Mundial 2030 si la situación con el racismo no mejora en España, han levantado mucho revuelo en nuestro país. Gran parte de nuestra sociedad ha criticado al futbolista del Real Madrid por sugerir una medida tan drástica cuando se trata, según el propio delantero, de una minoría que se dedica a lanzar insultos racistas en los campos de fútbol.

La polémica ha llegado hasta las más altas instancias políticas y, tanto es así, que el embajador de Brasil en España, Orlando Leite, se ha visto obligado a salir al paso de las declaraciones de Vinicius y matizarlas para tratar de apagar el fuego que, desde que se publicase la entrevista al jugador del Real Madrid, no ha cesado de crecer.

«Creo que es muy peligroso comentar una frase que se saca de contexto. Vinicius no ha dicho que el Mundial deba ser en otro sitio. Sí que ha criticado el racismo y ha mencionado que España es un país muy agradable para vivir», comenzó alegando el diplomático en un amplio repaso a las palabras del delantero carioca.

Orlando Leite, en su entrevista en la Cadena Ser, reconocío el esfuerzo que España está realizando para erradicar el racismo sobre todo desde que Vinicius puso de manifiesto el problema existente en muchos estadios de fútbol. «Yo creo que racismo hay en todo el mundo. Lo que diferencia a un país del otro es la forma de combatirlo y España ha hecho mucho por cambiar», ha asegurado el representante político.

El propio embajador rompió una lanza en favor de España y aseguró que «si pudiera, yo mismo me quedaría aquí hasta 2030 pero eso no será posible», algo que Vinicius también aseveró ya que se mostró encantado de vivir en nuestro país y, más concretamente, en Madrid. «Como digo, racismo hay en todo el mundo y a España se la ve como lo que es: un país ideal para vivir y a Madrid igual, tal y como dice Vinicius. Por eso no creo que tenga que rectificar, porque fue una hipótesis», concluyó Orlando Leite quien espera que la polémica no vaya a más y que tanto el Real Madrid como sus aficionados no tengan en cuenta las palabras de su jugador.

Marruecos, al acecho para albergar la final

Hay que recordar que la candidatura vencedora para organizar el Mundial de 2030 no solo la compone España sino que también estará integrada por Portugal y Marruecos. Precisamente el país africano es el que más fuerza y presión está realizando para arrebatar el protagonismo a nuestro país y albergar los partidos más importantes del torneo, incluida la final que, previsiblemente, iba a tener lugar en el Santiago Bernabéu.

Sin embargo, la gran baza de Marruecos pasa por el estadio que va a construir en la ciudad de Casablanca. Está previsto que sea uno de los más grandes del mundo y que tenga capacidad para 115.000 espectadores, algo que sin duda va a gustar mucho a la FIFA que aún no ha determinado de forma oficial qué escenario será el de la final del Mundial.