Tebas dice ahora que Vinicius es un líder contra el racismo cuando hace un año le criticaba por ello

13 meses dan para muchas cosas. Una de esas ha sido para que Javier Tebas haya pasado de atacar a Vinicius por su lucha contra el racismo a considerar que el brasileño es atacado por ser precisamente «un líder contra el racismo». Incluso ha reconocido que su deseo es que el jugador del Real Madrid sea embajador de la patronal: «Cuando se retire se lo propondremos».

Fue en mayo de 2023 cuando, a raíz del nefasto episodio de racismo que sufrió Vinicius en Mestalla, Javier Tebas saltara en redes sociales contra el brasileño después de que este reivindicara que la Liga no estaba haciendo nada por apoyarle en su lucha contra el racismo: «Ya que los que deberían no te explican qué es y qué puede hacer la Liga en los casos de racismo, hemos intentado explicártelo nosotros, pero no te has presentado a ninguna de las dos fechas acordadas que tú mismo solicitaste. Antes de criticar e injuriar a la Liga, es necesario que te informes adecuadamente Vinicius. No te dejes manipular y asegúrate de entender bien las competencias de cada uno y el trabajo que venimos haciendo juntos».

Estas palabras de Javier Tebas venían a raíz de una declaración, también en redes sociales del propio Vinicius: «No es la primera vez, ni la segunda ni la tercera. El racismo es normal en La Liga. La competición lo cree normal, la Federación también y los adversarios lo alientan. Lo siento. El campeonato que alguna vez fue de Ronaldinho, Ronaldo, Cristiano y Messi ahora es el de los racistas. Una nación hermosa, que me acogió y a la que amo, pero que aceptó exportar al mundo la imagen de un país racista. Y, lamentablemente, por todo lo que pasa cada semana, no puedo defenderlo. Pero soy fuerte y llegaré hasta el final contra los racistas. Aunque esté lejos de aquí».

Ahora, el presidente de la patronal se ha subido al carro de la lucha de Vinicius contra el racismo en la presentación de los resultados de la campaña contra el racismo ‘Este partido lo vamos a ganar’ junto a la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz.

Fue en este evento cuando Javier Tebas reconoció que tiene la intención de proponer a Vinicius embajador de la Liga contra el racismo: «Vinicius es un jugador en activo, cuando se retire se lo propondremos. Sólo resaltar respecto a Vinicius, que nos tenemos que dar cuenta de que es un jugador muy atacado porque es un líder contra el racismo. Si no fuera un líder contra el racismo sería menos atacado, pero menos mal que hay líderes y se expresa con claridad. Por eso es embajador de la FIFA contra el racismo».

Tebas y el racismo en España

Tebas considera que España no es un país racista: «Mientras haya un español o no español que se siente mal por insultos, hay racismo que hay que combatir. Voy a poner un ejemplo personal. Yo soy hijo de español nacido en Costa Rica. A veces cuando lo escribís en prensa mí me duele que se ponga así, así que imaginaos cuando se pone a los demás. Aunque haya uno, hay que ayudarle y pelear contra eso. Sí que diría que a España le falta concienciación de que los buenos tenemos que luchar contra los malos. Los buenos no tenemos que permitir que los malos ganen y trivializar los insultos», explicó.

«Los malos ganan porque los buenos no hacemos nada. En el tema del racismo lo que tenemos que hacer desde LaLiga no es solo concienciar de que no tengamos insultos racistas, sino que la gente denuncie y expulse de su sector a quien sea racista. Si escuchas un grito racista, tiene que estar denunciado. Fijaos a qué extremo hemos llegado en LaLiga que en Pamplona hubo un insulto racista a Vinicius que Vinicius ni lo oyó, pero nosotros lo denunciamos. Vinicius se enteró después, pero no miramos a otro lado porque no podemos mirar a otro lado. La lucha contra el racismo no está sólo en condenar, sino en ser activo contra esas actitudes que hay. ¿Qué podemos hacer? Más», zanjó el presidente de la patronal.