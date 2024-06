Vinicius pierde la sonrisa con Brasil

Vincius es otro con Brasil. El jugador del Real Madrid ha perdido la sonrisa que le acompaña cuando se enfunda la camiseta blanca con el combinado brasileño, donde ha tenido un debut en la Copa América muy complicado. El madridista no terminó el duelo ante Costa Rica, donde la pentacampeona del mundo no pudo pasar del empate a cero, tras ver como Dorival Júnior le sustituía en la segunda mitad para asombro del propio Neymar, que lo vio desde la grada.

Pero la realidad es que Vinicius no termina de recoger el testigo de Neymar con su país. Por unas cosas o por otras no es la estrella que sí es con el Real Madrid, donde si hay justicia recibirá en octubre de 2024 su primer Balón de Oro tras ser capital en la consecución de la Decimoquinta. Pero con Brasil las cosas no funcionan.

Así lo dicen los datos. Y es que, Vinicius ha marcado tan sólo tres goles en los 31 partidos que ha disputado con la canarinha desde su debut el 10 de septiembre de 2019. Su último tanto a nivel internacional fue hace más de un año, cuando convirtió desde los 11 metros contra Guinea Ecuatorial en un partido amistoso en España. Además, en partido oficial no ve portería desde el Mundial de Qatar, cuando le hizo un gol a Corea del Sur.

De hecho, está encarando la peor sequía goleadora a nivel individual. Sin ir más lejos, el que será su compañero en el Real Madrid a partir de esta temporada, Endrick, ya lleva los mismos tantos que su compañero, pero en apenas 136′ y sin ser titular indiscutible.

Es complicado de entender qué le está pasando a Vinicius en Brasil. El brasileño es el mejor jugador del mundo cuando juega para el Real Madrid y un futbolista más cuando viste la de la pentacampeona del mundo. Algo muy difícil de comprender para cualquiera, especialmente para los brasileños, que se agarran a Vini como su nueva estrella. Aunque le está costando brillar más de lo deseado.

De hecho, hay quien compara ya esta situación a la que vivió Messi con Argentina en sus inicios. Al ’10’ le costó mucho tener el peso que tenía en el Barcelona con su país, aunque ahora es un ídolo y una leyenda a la altura, para algunos, de Maradona.

Las quejas de Vinicius

Vinicius protagonizó una gran rajada contra la organización de la Copa América. El futbolista del Real Madrid se quejó del estado del césped y puso a la Eurocopa como comparación para ver la diferencia entre ambos torneos. «No hay excusas (sobre el empate ante Costa Rica), pero ciertamente el terreno de juego molesta. La calidad de los campos que vemos en la Eurocopa son completamente diferentes de los de aquí. Además, este año disminuyeron las medidas para dificultarnos todavía más», comentó el madridista tras este debut en la Copa América.

Sobre este partido, Vinicius explicó que Costa Rica «colocó todos sus jugadores dentro del área» y «cada vez que juego con la selección tengo a tres o cuatro futbolistas marcándome». Pese al empate, la estrella del Real Madrid explicó que todavía tienen margen y que pueden mejorar para los dos próximos partidos de la fase de grupos, a jugar ante Paraguay y Colombia.

«Sabemos que tenemos que mejorar, yo también sé lo que puedo mejorar, evolucionar y hacer por nuestra selección y por nuestro país. Vamos poco a poco. En el próximo partido estoy seguro de que vamos a jugar mucho mejor porque hoy ya entendimos cómo va a ser la competición, cómo van a ser los campos, los árbitros y los jugadores», finalizó Vinicius.