El viral gesto de Neymar con Vinicius que incendia la selección de Brasil en la Copa América

Brasil debutó en la Copa América con un decepcionante empate a cero ante Costa Rica, a priori la cenicienta del grupo, a pesar de que no dejó de buscar el gol prácticamente desde el inicio del partido. La falta de puntería de los atacantes brasileños, la escasez de precisión en las combinaciones que intentaban cerca del área ante la poblada defensa rival, la gran actuación del portero costarricense y el VAR impidieron que los de Dorival Junior sumasen los tres primeros puntos del torneo.

Los minutos pasaban y la urgencia por encontrar el gol crecía, por lo que Dorival Junior tuvo que tomar decisiones para intentar cambiar el rumbo del choque. Una de ellas sorprendió a todos, incluido a Neymar que no daba crédito desde la grada. En el minuto 70, Vinicius abandonó el césped para dejar su sitio a Endrickalgo que cabreó mucho a Neymar.

«¿Vini?», se pudo leer en los labios del ex futbolista del FC Barcelona y PSG. Su gesto de sorpresa fue claro mientras buscaba explicaciones en la gente que le acompañaba en la grada. Su lenguaje gestual claramente apuntaba a que no estaba de acuerdo con la decisión que acababa de tomar el seleccionador brasileño. A Neymar no le gustó nada el cambio de Vinicius.

Vini?! 🤷‍♂️ Parece que Neymar não entendeu muito bem a saída do camisa 7 da Seleção pic.twitter.com/6eZJosUW75 — ge (@geglobo) June 25, 2024

Dorival Junior no engañó a la prensa en la previa del choque y alineó a todos los jugadores que había anunciado. Militao ejerció de jefe de la zaga junto a Marquinhos y arriba colocó a Rodrygo y Vinicius, desesperado y desacertado durante todo el encuentro. En la grada, Neymar -que sigue recuperándose de la grave lesión de rodilla que sufrió- observaba atento el desarrollo del partido hecho un manojo de nervios.

Vinicius, desesperado y anulado

Todo podía haber sido distinto si el VAR no hubiera invaliado el gol de Marquinhos al filo del descanso por un fuera de juego milimétrico tras una asistencia de Rodrygo. Un tanto que hubiera dotado de calma y tranquilidad a los brasileños al verse por delante en el marcador. No fue así, ya que el defensa del PSG se encontraba unos milímetros adelantado cuando el balón salió de la cabeza del delantero del Real Madrid.

Brasil intentaba llegar constantemente por las bandas con Paquetá -que tuvo algunos destellos- como eje organizador sirviendo balones a Raphinha y Vinicius. El extremo del Real Madrid, candidato al Balón de Oro, realizó un partido frustrante. Siempre marcado por dos o más rivales, no encontró hueco para regatear ni para correr a la contra. Además, se enzarzó un par de veces con jugadores contrarios y se le veía algo desesperado. Por ello, el técnico de la canarinha optó por retirarle del terreno de juego.

«La sustitución de Vini fue un tema táctico. Teníamos que buscar una solución porque estaba muy marcado. Creamos buenas oportunidades, pero estoy de acuerdo en que no estuvimos acertados a la hora de marcar», dijo Dorival Junior al término del encuentro sobre el cambio de Vinicius, en una forma de contestar a los críticos, entre ellos Neymar.

Vinicius, por su parte, también hizo autocrítica tras el empate y entonó el ‘mea culpa’. «Tenemos que mejorar. Tengo que mejorar y evolucionar, puedo hacer algo más por nuestro país. Tenemos un entrenador nuevo y jugadores nuevos, requerimos de tiempo para construir algo importante. La afición quiere una respuesta inmediata, pero tenemos que ir paso a paso», analizó el futbolista del Real Madrid.