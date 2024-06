La desgarradora confesión de Danilo sobre su llegada al Real Madrid: «Sufrí depresión»

Danilo Luiz da Silva ha recordado cómo fue su etapa en el Real Madrid, al que llegó en 2015 a cambio de 31 millones de euros. Esa cantidad convertía al brasileño, por aquel entonces, en el defensa más caro de la historia del club blanco. Y eso le paso factura. El lateral no pudo con esa losa en su espalda y reconoció que durante su primer año en la entidad llegó a sufrir «una depresión».

No terminaba de encontrar su sitio ni de asentarse en el once, ya fuera con Rafa Benítez o con Zinedine Zidane más tarde. «Durante esa primera temporada sufrí una depresión. Estaba perdido, me sentía inútil, en el campo no podía hacer un pase de más de 5 metros, era como si no pudiera moverme…», comentó el brasileño. «Mi pasión por el fútbol desapareció y no veía salida. Quería volver a mi casa en Brasil y no volver a jugar nunca más», agregó.

Aquella primera temporada de Danilo en el Real Madrid no estuvo a la altura de las expectativas y las críticas se sucedían. La presión por el precio que habían pagado los blancos por su fichaje le pasó factura y reconoce que «no me veía como Baianinho, el hijo de Baiano –así llaman a mi padre–. Me veía a mí mismo como Danilo, el que había firmado por 31 millones de euros, como informaron los periódicos: el defensa más caro que el Real Madrid había comprado».

Pero sin duda, tal y como relató el ahora jugador de la Juventus en The Players Tribune, hubo un partido que le marcó de por vida en el Real Madrid. Fue en su segundo año en el club, la temporada 2016-17, cuando los blancos ganaron al Alavés en Mendizorroza por 4-1. A pesar de que el encuentro terminó con victoria holgada de los blancos, el brasileño se fue muy enfadado consigo mismo y llegó a replantearse si debía dejar el fútbol por su fallo en el gol de los babazorros.

«Theo Hernández me robó el balón y centró para que Deyverson marcara. Ganamos 4-1, pero fue un error que no se puede cometer en el Real Madrid. Nunca olvidaré llegar a casa esa noche y no poder dormir. Escribí en mi cuaderno: ‘creo que es hora de dejar el fútbol’. ¡Yo tenía 24 años!», desveló. Aquel fallo le hizo tocar fondo y tras esa temporada, Danilo se marchó del Real Madrid rumbo al Manchester City.

La presión superó a Danilo

Danilo confesó durante la entrevista que buscó ayuda profesional durante aquella etapa para salir de ese bache: «¿Qué parte de mí estaba sintiendo realmente la presión? ¿El chico que había sido una revelación como lateral derecho del Porto? ¿O el chico de Bicas que, de repente, había fichado por el equipo más grande del mundo? La respuesta fue clara. Por dentro sigues siendo, y serás siempre, el chico de Bicas».

«No le dije a nadie lo que estaba sintiendo. Casemiro intentó ayudarme, pero me «tragué la rana», como dicen. Y se hizo cada vez más grande. Pero después de unos meses de sufrimiento, comencé a ver a un psicólogo y él realmente salvó mi carrera. La lección más importante que me enseñó fue volver a ver el juego a través de los ojos de un niño», concluyó el lateral.