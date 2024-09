La reacción de Rodrygo tras no estar entre los nominados al Balón de Oro

Rodrygo Goes se tomó a broma la no nominación al Balón de Oro. Este miércoles se daban a conocer los 30 nominados a llevarse el premio más importante del fútbol a nivel individual, entre los que no estaba el futbolista del Real Madrid.

Al contrario que siete de sus compañeros (Vinicius Junior, Jude Bellingham, Antonio Rüdiger, Fede Valverde, Toni Kroos –ya retirado–, Dani Carvajal y Kylian Mbappé), el brasileño no es uno de los candidatos que el próximo 28 de octubre en París podrían alzarse con este prestigioso galardón.

Y es que Rodrygo aprovechó las redes sociales para manifestar su reacción a esta lista. A través de una publicación, el delantero hizo un repaso de los éxitos que logró la pasada temporada, entre ellos imágenes propias levantando los tres títulos que ganó con el Real Madrid (Supercopa de España, Champions League y Liga).

También recordó su gol en el Etihad contra el Manchester City en la vuelta de los cuartos de final de Champions y el penalti que provocó en el Allianz Arena ante el Bayern de Múnich en la ida de las semifinales. A todas estas fechas añadió un emoticono sonriente, en tono claramente irónico.

Rodrygo fue capital en muchos momentos de un curso en el que 17 goles y repartió ocho asistencias, datos insuficientes para la UEFA y la revista France Football, que por primera vez se unen para celebrar esta gala de premios en el Theatre du Chatelet.

Rodrygo se toma a broma las nominaciones

Carlo Ancelotti está mimando a un Rodrygo que le está correspondiendo con buen juego y goles en el campo. Las dudas respecto al protagonismo del brasileño esta temporada eran muchas, pero desde el primer partido el italiano ha querido apostar por él.

Fue titular en la final de la Supercopa de Europa y en el debut liguero contra el Mallorca, donde hizo el único gol de los blancos en un encuentro en el que no estuvieron todo lo bien que deberían y en el que terminaron empatando a uno.

Rodrygo está centrado en triunfar en el Real Madrid y Ancelotti tiene claro que va a ser importante. El italiano tiene problemas que solucionar en este arranque de temporada, pero de uno ellos no es el brasileño, que está rindiendo a un gran nivel formando tridente ofensivo junto a Vinicius y Mbappé.

El brasileño es plenamente consciente de que la temporada es larga y tendrá momentos para ser intocable y otros en los que descansará más, pero lo que tiene seguro es que siempre será una pieza muy importante para Ancelotti. No hay duda sobre esto para el italiano.

Por lo tanto, Rodrygo tiene claro que será una pieza importante en el conjunto blanco este curso. Ancelotti encuentra en su figura un hombre clave para lograr el equilibrio que tanto demandó tras empatar en Mallorca. El delantero es el único de los tres jugadores de ataque que han jugado hasta ahora los cinco partidos oficiales del club blanco y su técnico sabe que se remanga para defender sin ningún tipo de escusa.