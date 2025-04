Un directivo del Barça explota por la sanción de un partido a Mbappé: «Se le fue la olla, es una vergüenza»

Rafael Yuste, vicepresidente deportivo del Barça, ha cargado con contundencia contra la decisión del Comité de Competición de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) y la sanción con un único partido a Kylian Mbappé por su expulsión en el partido entre el Real Madrid y el Alavés, disputado el pasado fin de semana. El directivo culé expresó su indignación, calificando la resolución como «absolutamente absurda» y afirmando que al francés «se le fue la olla, es una vergüenza, un mal ejemplo para el fútbol».

Todo surge tras una dura entrada de Kylian Mbappé sobre Antonio Blanco. La acción, que podría haber acabado en una lesión más seria para el centrocampista del Alavés, fue descrita por el árbitro César Soto Grado en el acta como una jugada en la que Mbappé, «con el pie en forma de plancha a la altura de la espinilla de un contrario, disputa el balón, usando bastante fuerza excesiva». A pesar de la gravedad de la acción, la RFEF optó por aplicar el castigo más leve contemplado en el Artículo 130, algo que en el entorno azulgrana ha sido interpretado como un trato de favor.

«El castigo es desproporcionado. Fue una entrada durísima, que podía haber causado una rotura o una lesión grave. Si eso llega a pasar con un jugador nuestro, que no va a ocurrir porque los nuestros son jugadores limpios, no sé qué hubiera sucedido. Si a uno se le va la olla así… es injusto», denunció Yuste, sin pelos en la lengua, dejando clara su postura y el parecer del Barça: «Esto reafirma que tenemos que hacerlo muy bien para no depender de nadie. Es una vergüenza».

La reacción del vicepresidente deportivo del Barça, durante una entrevista en el programa El Món de RAC1, llega en un momento clave de la temporada, cuando restan sólo siete jornadas para el desenlace de la Liga, con un Clásico por disputar y donde cualquier detalle puede ser decisivo en la lucha por el título. En este contexto, la sanción a Mbappé adquiere aún mayor relevancia.

Rafa Yuste también abordó otros asuntos relacionados con la actualidad del club catalán. Tras el regreso de la expedición azulgrana de Dortmund, donde el Barça cayó por 3-1 ante el Borussia pero logró el pase a semifinales de la Champions League, el directivo quiso subrayar el carácter competitivo del equipo: «Este es un equipo ganador. Hansi, su staff, Deco… son personas que buscan la excelencia. Aunque conseguimos el objetivo de estar en semifinales, todos saben que no fue nuestro mejor partido. Ese espíritu crítico es clave para seguir creciendo».

En su intervención, Yuste destacó la importancia de la apuesta por La Masía y la ilusión que genera el proyecto actual entre la afición. Sin embargo, pidió cautela: «Tenemos que ser humildes. No hemos ganado nada todavía. Estamos bien posicionados en todas las competiciones, pero los partidos se tienen que jugar. Hay que ser prudentes».

En cuanto al futuro de Hansi Flick, el directivo reveló que no se han iniciado negociaciones formales para su renovación, aunque reconoció que el alemán y su familia están «muy a gusto» en Barcelona: «Él mismo dijo que prefiere ir año a año. Está empezando a entender lo que significa el ‘Més que un club’. Su relación con Deco me recuerda a la que tenían Pep y Txiki».