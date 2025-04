Mbappé pidió perdón a Antonio Blanco tras su dura entrada

Kylian Mbappé se equivocó y lo reconoció de inmediato. En cuanto vio cómo Soto Grado se acercaba al VAR para revisar la entrada que propinó sobre Antonio Blanco, sabía que se había equivocado. Por ello, el jugador del Real Madrid, cuando finalizó el encuentro, no dudó en acudir al vestuario del Alavés para pedir perdón al canterano madridista.

Desde el Real Madrid reconocen que Mbappé estaba «jodido». «Sabe que no ha estado bien», explican desde la caseta madridista, pero como ha hecho Davide Ancelotti en rueda de prensa, se esmeran en dejar claro que no tiene maldad alguna a la hora de hacer una entrada dura y merecedora de tarjeta roja.

«No he hablado con él después del partido. Él no es un chico violento, ha pedido perdón y es consciente de su error. Es una entrada de roja clara y ha pagado las consecuencias. Seguramente las muchas pequeñas faltas que le han hecho le hicieron reaccionar de esa manera, aunque es una manera de reaccionar equivocada. No le estoy justificando, pero puede que haya sido por eso», explicó Davide ante los medios de comunicación.

Además, esta acción de Mbappé venía precedida de dos patadas que había recibido el jugador francés y por las que no se habían señalado falta. Esto desesperó al francés, que se tomó la justicia por su cuenta y terminó perjudicándose a sí mismo y a su equipo.

Al mismo tiempo, desde el Real Madrid celebran que el VAR esta vez sí actuase con eficacia y razón, pero al mismo tiempo lamentan que no hubiese sido tan eficiente cuando Carlos Romero le propinó una entrada mucho más salvaje y peligrosa al francés en el duelo que midió a Espanyol y a los blancos y que se saldó con una simple amarilla.

Ahora, el Real Madrid espera la sanción que el Comité de Competición le imponga a Mbappé. Tras ver la redacción del acta, desde el club blanco ya saben que la sanción no irá a más de tres partidos, esperando que como mucho se castigue al galo con dos encuentros. Por lo tanto, se perdería los duelos de Liga contra Athletic en el estadio Santiago Bernabéu y frente al Getafe en el Coliseum Alfonso Pérez.