La comentada metáfora de Marcelino para explicar la situación de Xabi Alonso: «Es como un sándwich…»

El Villarreal vive un gran momento en Liga bajo el mando de Marcelino García Toral. El equipo groguet se sitúa en tercera posición de la tabla, a sólo un punto del Real Madrid con un partido menos. Pese a que no está consiguiendo buenos resultados en Champions, donde ha sumado un punto en cinco jornadas, el Villarreal no pierde en España desde su visita al Santiago Bernabéu el pasado 4 de octubre. El entrenador del ‘Submarino Amarillo’ ha hablado de la situación que atraviesa el Real Madrid de Xabi Alonso, comparando la labor de los técnicos con un sándwich.

«Siempre digo que el entrenador es como un sándwich. Nosotros somos el jamón y el queso que van en el medio», ha apuntado Marcelino. El entrenador asturiano ha explicado de esta manera la difícil situación a la que se enfrentan sus compañeros de profesión: «Por arriba tienes una capa de pan que son los que mandan, los que dirigen. Por debajo están los futbolistas, que son los verdaderos protagonistas del juego y los que hacen al entrenador ganar partidos».

Para Marcelino, los problemas llegan cuando el técnico pierde el mando sobre sus jugadores. «Cuando el jamón y el queso no tienen absoluta capacidad de mando sobre la capa de abajo, está en claro déficit», ha argumentado. El entrenador del Villarreal, con cerca de tres décadas de experiencia en los banquillos a sus espaldas, lo tiene claro. «Yo, como lo he vivido… El futbolista tiene que percibir que el entrenador es el que manda. Si no es así, estamos en dificultad», ha concluido Marcelino.

La clave reside en la confianza de la directiva -la parte de arriba del pan en su metáfora- en el entrenador: «Los dirigentes lo que tienen que hacer es manifestarte absoluta confianza y poder en la toma de decisiones». Marcelino detecta los problemas en el momento en que esta condición no se cumple. «Cuando los que manden en el club duden de la capacidad y rendimiento del entrenador tienen que darnos paso», ha explicado en una entrevista en El Larguero de la Cadena SER.

Marcelino empatiza con Xabi Alonso

El entrenador del Villarreal, que recibe mañana al Copenhague en la sexta jornada de Champions, ha expresado su solidaridad con la situación que atraviesa Xabi Alonso en el banquillo del Real Madrid. «Siempre me fastidia ver a un compañero en una situación incómoda. Te pones en su lugar en situaciones que te ha tocado vivir», ha comentado Marcelino en su intervención.

El entrenador asturiano también ha hablado de la «soledad» que viven los técnicos en los «triunfos» y en las derrotas. Además, ha vuelto a recalcar la importancia de los jugadores, los verdaderos protagonistas del juego. «Nuestro trabajo no garantiza el éxito, lo garantizan el rendimiento de los futbolistas y los buenos resultados», ha indicado.