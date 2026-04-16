Las claves de la eliminación del Real Madrid

El Real Madrid perdió con honores en Múnich y nuestro experto Marcos López analiza los detalles que decantaron una eliminatoria de máximo nivel entre dos de los mejores clubes de Europa. Nuestro OKScouting nos desgrana las claves que impidieron al equipo de Álvaro Arbeloa culminar una remontada que hubiese sido completamente histórica en la Champions ante un Bayern que no decepcionó.