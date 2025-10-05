Las claves y las áreas de mejora del Real Madrid

Marcos López.
  Marcos López

Marcos López analiza en OKDIARIO las claves y las áreas de mejora del Real Madrid tras la victoria contra el Villareal en el Santiago Bernabéu el pasado sábado en la jornada 8 de la Liga. El equipo de Xabi Alonso recuperó muchas sensaciones positivas ante un equipo Champions una semana después de la dura derrota en el derbi.

