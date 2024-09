El Manchester City ofrece a Rodri un súpercontrato para que se olvide del Real Madrid

En el Manchester City empieza a haber inquietud con el futuro de Rodri Hernández, que gusta mucho en el Real Madrid. El club citizen ha ofrecido al internacional español convertirse en el jugador mejor pagado del equipo, por delante de De Bruyne y Haaland, a cambio de que amplíe su contrato hasta 2030 para que se olvide de jugar en el Bernabéu.

Rodrigo Hernández se ha convertido por méritos propios en el mejor mediocentro del mundo. Sus dos últimas temporadas en el Manchester City y en la selección española, con los que ha ganado todos los títulos, le encumbran como un jugador crucial y sin parangón en el planeta. En los despachos del Etihad lo saben, igual que en los de Valdebebas, y por eso han ofrecido a Rodri un sueldo galáctico para blindarle con una ampliación de contrato hasta 2030, que acabaría con 34 años, por lo que sería casi un contrato vitalicio.

La intención de los dirigentes del Manchester City es convertir a Rodrigo Hernández en el jugador mejor pagado de la plantilla junto a Haaland y por delante de Kevin de Bruyne, el futbolista que más cobra en la actualidad. En la escala salarial del club citizen, que lidera Pep Guardiola con sus 21 millones por temporada, Rodri ocupa el sexto lugar por detrás del citado De Bruyne, Haaland, Grealish, Stones y Foden, con un salario de 11,5 millones de libras por temporada, unos 13,6 millones de euros.

Más dinero que a Haaland

La propuesta formal del Manchester City que Rodri Hernández tiene sobre la mesa para ampliar su contrato de 2027 hasta 2030 es de 375.000 libras semanales, casi 450.000 euros, lo que supondría en euros un sueldo de 23,5 millones por cada una de las próximas seis temporadas siempre que el internacional español acepte la propuesta del club skyblue.

Rodrigo y Pablo Barquero, el representante que ha llevado toda su carrera con una precisión milimétrica (Villarreal-Atlético-Manchester City), llevan tiempo estudiando la propuesta de Txiki Begiristain, conscientes de que el futbolista está perfectamente adaptado en Mánchester pero también sabedores de que un regreso triunfal a la capital de España de la mano del Real Madrid sería el colofón a su carrera.

Precisamente en el club blanco todo el mundo coincide en que Rodri Hernández encajaría a la perfección en el centro del campo del Real Madrid, pero también son conscientes de que sacarle del Manchester City “es imposible” salvo que el futbolista se negara a renovar y presentara una postura de fuerza contra su club, un escenario que el futbolista ni siquiera contempla.

El pasado 12 de julio Dani Carvajal, capitán del Real Madrid y compañero de Rodri en la selección, le lanzaba un guiño de lo más directo en una entrevista en la cadena Cope: “Le digo a Rodri todos los días que fiche por el Madrid. Y le digo: deja Mánchester, que no hay sol, vente a Madrid que te necesitamos, además tú eres de aquí de Madrid. El siempre me dice: sí, bueno, tengo contrato, aquí no hay cláusulas… Me da largas, me da largas, pero sería el fichaje, sin duda. Siendo español, en Madrid… yo creo que encajaría perfecto».

Candidato al Balón de Oro

Tanto Rodrigo Hernández como Carvajal son candidatos al Balón de Oro por su extraordinaria temporada. El madridista, con Liga, Champions y Eurocopa como avales. El jugador del City, campeón de la Premier y de la Eurocopa como jugador clave para Guardiola y para Luis de la Fuente. Hoy, el valor del mediocentro internacional español se ha disparado hasta los 130 millones de euros según el portal especializado Transfermarkt.

El Manchester City no tiene intención alguna de traspasar a Rodri Hernández, que renovó hace dos veranos y tiene contrato hasta 2027, aunque si Pep Guardiola se fuera a final de temporada, todo podría cambiar en los skyblue. Por eso la intención de Txiki Begiristain y Ferran Soriano, los dos hombres que dirigen la estrategia deportiva del club del Etihad, es atar a Rodri cuanto antes para evitar la tentación del Real Madrid.