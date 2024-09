Carvajal: «Cuando decida no estar en el Real Madrid, manejo tres opciones»

Dani Carvajal ha hablado largo y tendido sobre su futuro y retirada pero también sobre su presente en el Real Madrid. El capitán blanco, uno de los grandes nombres de la pasada temporada tanto en el conjunto blanco como con la selección española, repasó el inicio de esta temporada para el conjunto merengue y habló sobre qué le depara el futuro.

Carvajal, con contrato firmado con el Real Madrid hasta el próximo verano, no quiere ni oír hablar de su retirada en estos momentos. El próximo mes de enero cumplirá 33 años y aún se ve con fútbol en sus botas pero sobre todo en sus piernas, algo primordial no sólo en el fútbol actual, sino en el estilo del leganense.

«Tengo contrato hasta el próximo verano. Ahora mismo no me planteo la retirada. Cuando decida no estar en el Real Madrid, no voy a jugar en Europa y las alternativas se reducen mucho», explicaba Dani Carvajal sobre su futuro más inmediato, teniendo claro que será una decisión, cuando se daba tomar, que hará de la mano con el club: «La relación que tengo con el club es muy transparente, muy clara. Si ambas partes están de acuerdo en continuar, espero quedarme aquí muchos años».

Sobre qué pasará después de su retirada del Real Madrid, Carvajal tiene claro que no seguirá en Europa y da tres caminos posibles: «¿EE.UU, Qatar o Arabia? Sería una de esas tres opciones».

Sobre el arranque de esta temporada, Carvajal repasa en una entrevista en The Athletic cómo está afectando al equipo las bajas y las altas de este verano: «Ha sido un cambio importante después de que nos dejaran Toni Kroos, Nacho y Joselu. Con la llegada de Kylian, el míster tiene que adaptarse a todos los grandes jugadores que tenemos. En Mallorca y Las Palmas nos faltó un poco de continuidad en el juego, pero lo vamos a conseguir. El otro día contra el Betis, el equipo dio buenas señales, hicimos un partido bastante completo y a partir de ahora, tras el parón de selecciones, vamos a poner todas las piezas del puzzle en su sitio».

Más allá de lo deportivo, también habló de los institucional, del presidente Florentino Pérez, del que solamente tiene halagos Carvajal: «Es el mejor. No ha hecho más que mejorar la ciudad deportiva, el estadio, tiene solvencia económica con los fichajes, es el líder y el jefe absoluto del club. Es muy importante que nadie esté por encima del presidente y su trabajo en el Real Madrid es espectacular».

«Fue más un meme que otra cosa», recuerda sobre la polémica acción que protagonizó con Musiala en la pasada Eurocopa que acabó con tarjeta roja, de la que explica: «Nunca intenté hacerle daño a Jamal, sino cortar el contraataque. Él hizo un toque muy bueno, me adelantó y al final intenté agarrarlo. Lo agarré del cuello, pero lo pude haber hecho desde otro lugar».

Por último, sobre la selección española, también se detuvo en la irrupción de Lamine Yamal, del que le sorprende su precocidad: «Parece increíble que a la edad de Yamal ya esté en la élite en un club como el Barcelona y con la Selección. Se ha adaptado muy bien al grupo. Todavía es un chaval, así que hay que tener los pies en la tierra, pero es un chaval estupendo».