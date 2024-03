Guardiola ya se hace la víctima: «Es lo que hay»

El sorteo de los cuartos de final de la Champions League dejó un espectacular Real Madrid-Manchester City, el que será el tercer enfrentamiento consecutivo en los últimos tres años. Pep Guardiola quiso hacer balance del choque, que se celebrará el 9 o 10 de abril la ida en el Santiago Bernabéu y el 16 o 17 la vuelta en el Etihad. El técnico español volvió a su particular senda del victimismo.

«No nos queda otra opción. Parece una pequeña tradición, tres años seguidos jugando contra los reyes de la competición. Ojalá lleguemos en un buen momento. El sorteo no lo puedes controlar, si la gente dice que es fácil es porque minusvaloras al rival. El partido de vuelta en casa, es lo que hay…», dijo el entrenador del Manchester City.

Y es que Pep Guardiola acudió a rueda de prensa en la previa del choque del Manchester City ante el Newcastle en los cuartos de final de la FA Cup ante el Newcastle, pero no quiso hacer más valoraciones más allá de lo que dijo en primera instancia. En una rueda de prensa de ocho minutos, el técnico español también habló de otros asuntos. Como el de los lesionados y donde declaró estar confiado en poder contar con Ederson tras el parón de selecciones. El portero brasileño es la única y gran duda (de momento) del equipo para el choque ante el Real Madrid.

De otras figuras importantes quiso hablar, pero cuya presencia ante el Real Madrid no corre peligro, como lo son De Bruyne y Jack Grealish.»Kevin (De Bruyne) no podrá jugar mañana. Ya jugó en Anfield con algunas molestias. Está mejor, pero no para mañana», dijo sobre el belga. «Jack (Grealish) se encuentra mejor. Estará con el grupo este fin de semana», añadió sobre el inglés.

El Manchester City se desespera

Nada más salir las bolas del sorteo, su director deportivo, Txiki Begiristain, mostró las sensaciones que le dejaba el cruce. El directivo español pareció no gustarle nada volver a enfrentarse al Real Madrid y así lo reconoció ante los micrófonos de Movistar+.

«Qué pesados, otra vez… Qué aburridito ya con las bolas estas, es lo mismo. Estos son los cuartos de final y el cuadro es el mismo del año pasado, solo ha cambiado el Liverpool contra el Arsenal. Nosotros intentaremos acordarnos de lo que pasó el año pasado y el Madrid se acordará de otras ediciones. Nosotros intentaremos acordarnos del buen partido que hicimos en casa», dijo Begiristain.