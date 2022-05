El Real Madrid ha vuelto a los entrenamientos y lo ha hecho con dos ausencias. Dani Carvajal y Marco Asensio no se han ejercitado con el resto de sus compañeros, aunque no sufren ningún tipo de percance. Su presencia en el partido del jueves ante el Levante está prácticamente descartada, pero no parecen molestias ni lesión. Los dos entrenaron en el interior de las instalaciones de la ciudad deportiva y el motivo por el que estuvieron apartados del resto del grupo es el mismo que el de Benzema la pasada semana, simplemente una parada técnica para no poner en ningún tipo de riesgo su estado físico. Con la mente puesta en la final de la Champions, lo que menos quiere el cuerpo técnico es arriesgarse a perder efectivos.

Una vez que los madridistas se clasificaron para la final del próximo 28 de mayo, con la Liga ya ganada, lo que Ancelotti no quiere es poner en riesgo la presencia de ninguno de sus jugadores. Pintus está trabajando a conciencia en el partido contra el Liverpool, con el objetivo puesto en que lleguen todos con las pilas cargadas al máximo. Por ello, ante cualquier tipo de duda, se evita exponer a una posible lesión a los jugadores.

En este caso, los cuidados a Carvajal se deben a una carga muscular que prácticamente le descarta para jugar contra el equipo granota el próximo jueves. El lateral, que ha rendido en el último mes al nivel que le llevó a ser uno de los mejores –si no el mejor– del mundo en su puesto, será clave en París. Por ello, lo que menos se pretende es que se resienta de cualquier tipo de problema físico que le impida estar al cien por cien en la final.

Un caso similar al de Marco Asensio. El balear viene de ser titular en el derbi contra el Atlético y, aunque en los últimos meses se ha caído del once, sigue siendo un jugador a tener más que en cuenta por Ancelotti. De hecho, esta temporada está cuajando su mejor año en cuanto a números, con 12 goles en lo que va de curso. Aunque en este caso las lesiones no han sido un problema este curso, el criterio del cuerpo técnico es el mismo y no están dispuestos a arriesgar.

No es la primera vez que esta temporada sucede algo similar. Antes de la ida ante el Manchester City, Benzema hizo también un parón, ejercitándose a un ritmo distinto al del resto de sus compañeros. El motivo era el mismo que ahora con Carvajal y Asensio, evitar cualquier tipo de contratiempo de cara al tramo definitivo de la temporada.

Los dos han sido junto con Ceballos, que se recupera de las molestias que le impidieron estar en el derbi ante el Atlético, las ausencias en la primera sesión de preparación para el próximo encuentro. El conjunto madridista, después de tener libre el lunes, regresaba este martes al trabajo, pero ninguno de los tres saltaba al césped con el resto de sus compañeros. Sí que lo hicieron, aunque al margen, Alaba, Bale y Marcelo, que como el utrerano se recuperan de sus respectivos problemas físicos.