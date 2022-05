Camila Cabello actuará en la final de la Champions entre Liverpool y Real Madrid

Camila Cabello será la cantante encargada de actuar en la ceremonia de apertura de la final de la Champions que enfrentará a Real Madrid y Liverpool el próximo 28 de mayo en París. La cubana ha sido la encargada de anunciarlo a través de las redes sociales. Por lo tanto, los asistentes al encuentro podrán disfrutar de la actuación de una de las artistas más internacionales.

I'm excited to announce that I'll be performing at the UEFA @ChampionsLeague Final Opening Ceremony presented by @PepsiGlobal #PepsiShow. I’ve got lots of surprises in store for you 🦋. pic.twitter.com/ixTKh6DdhY

— camila (@Camila_Cabello) May 9, 2022