La carta de Ancelotti a los Reyes Magos.

Hoy, 5 de enero, es un día señalado en el calendario para millones de niños. Los Reyes Magos salen de Oriente y llegan a las casas para repartir ilusión, regalos y cumplir los sueños de mucha gente. Carlo Ancelotti no es un niño, pero a sus 63 años sigue teniendo muchos objetivos por lograr en el Real Madrid para lo que resta de temporada. El técnico italiano sueña con el fichaje de Bellingham, la renovación de Kroos, continuar con una plantilla sana y sin lesiones, llevarse la segunda Liga de manera consecutiva, conseguir el primer triplete de la historia del conjunto blanco y, especialmente, seguir escribiendo en las páginas de oro del club.

Fichaje de Bellingham

El fichaje de Jude Bellingham por el Real Madrid está marcado en rojo. Por la progresión que viene demostrando en los últimos años, porque es ya una realidad en el panorama futbolístico internacional y porque es un fichaje de futuro para el conjunto blanco. Su llegada puede marcar un antes y un después y está llamado a ser el sucesor de un Luka Modric que está dando sus últimos bailes en el Santiago Bernabéu. La directiva blanca parece tener encarrilado su fichaje tras haberse adelantado a los grandes equipos de la Premier como el Liverpool. Ahora, Ancelotti le pide a los Reyes Magos que se termine por concretar esta incorporación para tener uno de los mejores centros del campo del mundo.

Renovación de Kroos

Toni Kroos sigue sin dar pistas sobre su futuro en el Real Madrid y solo él sabe lo que va a pasar la próxima temporada. Si decidir renovar por un año más o si por el contrario tomar la decisión de colgar las botas y poner fin a una carrera deportiva ejemplar. Ancelotti considera que el alemán todavía es un jugador muy aprovechable y que tiene mucho que aportar al equipo. Ayer, 4 de enero, cumplió 33 años y en el Real Madrid no hay noticias de lo que va a pasar. Las renovaciones de Modric y Kroos también están incluidas en esta carta de los Reyes Magos, pero su prolongación no depende tanto de los jugadores sino del propio club. Todo hace indicar que ambos continuarán para poder estrenar el Nuevo Santiago Bernabéu. Las renovaciones de Modric y Benzema son regalos que parecen seguros, según informamos en OKDIARIO.

Plantilla sana

El ‘plan Pintus’ es el trabajo en la sombra que pone a los jugadores como motos. Ya lo fue la temporada pasada, que le permitió llegar a final de temporada en perfectas condiciones y lograr la Liga y la Champions League. Carlo Ancelotti tiene un tesoro con el preparador italiano y desea un 2023 sin lesiones y con la plantilla sana. El calendario que le viene al Real Madrid es insólito y las rotaciones van a ser imprescindibles para luchar por los cinco títulos que hay en juego. 14 partidos en 54 días para empezar el año y dos viajes: uno a Arabia Saudí para disputar la Supercopa de España y otro a Marruecos por el Mundialito de Clubes.

Segunda Liga consecutiva

El Real Madrid no logra dos Ligas consecutivas desde la temporada 2008. El torneo de la regularidad no ha sido su punto fuerte en estas dos últimas décadas y Carlo Ancelotti buscará devolver el trono español al conjunto blanco 15 años después. Con la Champions League muy complicada por la tremenda competencia y la gesta lograda el pasado año, la Liga es uno de los grandes objetivos de este equipo. Para ello, deberá luchar de tú a tú con un Barcelona que no pondrá las cosas nada fáciles.

El triplete

El Real Madrid, club más laureado del siglo XX, no ha logrado en sus 121 años de historia un triplete. Es decir, lograr en una misma temporada la Liga, la Champions League y la Copa del Rey. Un reto complicadísimo y que muy pocos equipos han conseguido. Para ello, Carlo Ancelotti sueña y le pide a los Reyes Magos este hito para entrar en la historia del club. Mantener al equipo en forma, enchufado y transmitiendo a todos los jugadores que son importantes, permitirán al equipo poder lograr este ansiado y viejo deseo.

Seguir de blanco

Ya lo ha dicho Ancelotti en multitud de ocasiones. Su sueño es seguir más años en el Real Madrid y, cuando termine, dirá adiós a los banquillos. Su compromiso con el conjunto blanco es hasta 2024, pero nadie duda en que pueda seguir más años si continúa dándole alegrías a la parroquia madridista. Sonó con fuerza la idea de que Brasil le quería como sustituto de Tite, pero él se encargó de disipar las dudas recientemente y declarar amor eterno a su club: «Si fuera por mí, no me iría nunca».