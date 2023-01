Luz verde a la llegada de Fran García

Luz verde a Fran García. El Real Madrid ha tomado la decisión de recomprar al canterano el próximo verano. La entidad madridista tiene preparados los cinco millones de euros que le costará traer de vuelta al de Bolaños de Calatrava. Aunque la cláusula del lateral izquierdo es de 10 kilos, el club blanco sólo tendría que pagar la mitad, ya que el 50% de sus derechos sigue siendo del equipo que le formó en las categorías inferiores.

Carlo Ancelotti ha dado el visto bueno al regreso de Fran García. De hecho, ya iba a volver el pasado verano, pero la no llegada de Kylian Mbappé cambió los planes del club, que finalmente terminó fichando a Rüdiger y Tchouaméni. Con la llegada del alemán, desde la dirección deportiva madridista venía bien cubierto el lateral izquierdo, ya que además de Mendy, podían contar con David Alaba, Nacho e, incluso, el propio Rüdiger. No obstante, el plan ahora es que regrese sí o sí.

La idea del Real Madrid es que Fran García vuelva y luego se decida qué hacen con un jugador que no para de crecer en el Rayo Vallecano. Si convence a Ancelotti, algo que en estos momentos parece claro porque al entrenador italiano le gusta mucho, se quedará para reforzar un costado zurdo que es la única posición de la plantilla que no está doblada, ya que sólo está Mendy. Si, por el contrario, se decide no contar con él, saldría por un valor superior a la inversión de cinco millones. Por lo tanto, el negocio siempre va a ser redondo para los madridistas.

Rapidísimo y dotado con el balón en los pies, su capacidad de corrección defensiva merced a su velocidad también se tiene en cuenta en la dirección deportiva, donde consideran que ya está preparado para dar un salto en su carrera deportiva después de un periplo de sobresaliente en el Rayo Vallecano. Fran es madridista y completará los cupos nacionales y de cantera.

El futuro de Mendy y Miguel

Por otro lado, el futuro de Mendy está en el aire, ya que el francés quiere una mejora de contrato que no va a llegar. Si trae una oferta que satisfaga a todas las partes podría salir de Valdebebas. Por otro lado, el club sigue observando a Miguel Gutiérrez, con el que están muy satisfechos, aunque consideran que debe seguir creciendo en el Girona. La entidad madridista tendrá una opción preferencial por el canterano hasta 2027.