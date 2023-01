Sin noticias de Kroos

En el Real Madrid no tienen noticias de qué quiere hacer Kroos con su futuro. En el club blanco entienden que el alemán se quiera tomar su tiempo aunque ven con recelo que esté dilatando su decisión puesto que termina contrato en junio y el Madrid quiere tener una respuesta antes de marzo.

Las sensaciones del Real Madrid con el futuro de Kroos han sido una montaña rusa en los últimos seis meses. Al final de la temporada pasada en el club blanco tenían claro que el alemán no iba a renovar y que colgaría las botas en junio con apenas 33 años. Así lo adelantó el propio Inda en El Chiringuito el pasado 12 de abril: «Kroos tiene una cabeza descomunal y una gran madurez. Sabe retirarse a tiempo. Hace un año dijo que no jugaría más con la selección alemana y recibió una presión brutal para que volviese y dijo que no», explicó el director de OKDIARIO en el programa que presenta Josep Pedrerol. «El otro día anunció a sus compañeros de vestuario que la próxima temporada, la 22-23 será su última como jugador. Le queda un año con el Real Madrid», añadió en exclusiva Eduardo Inda.

Sin embargo, su espectacular arranque de temporada donde se ha convertido en el jugador más regular del Real Madrid junto a Vinicius, han provocado que a Toni Kroos le entren las dudas sobre si aún le quedan ganas de seguir peleando por ganar más títulos de blanco. Fútbol le sobra y de físico esta temporada va sobrado.

Kroos: Real Madrid o retirada

Kroos ya dijo públicamente que no habría una nueva aventura después del Real Madrid. Que o sigue de blanco o se retira. “¿Mi futuro? El año que viene pensaré en esto y poco a poco decidiré que quiero hacer. No voy a cambiar de club. Siempre me voy a quedar aquí, me voy a retirar aquí, lo que no sé es cuando. Mucha gente habla de lo que pienso, veremos el año que viene»”, señaló el centrocampista alemán el pasado 1 de noviembre.

OKDIARIO desveló en su día que Kroos había rechazado sendas ofertas multimillonarias primero del PSG y después del Bayern, el club en el que se formó, y del City de Guardiola, uno de los entrenadores preferidos del alemán. Pero ni el dinero ni la capacidad de seducción de Pep sirvieron para persuadir a Kroos de emprender otra aventura porque Toni tiene claro que es el Real Madrid o nada.