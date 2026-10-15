Cañizares aplaude a Bellingham y Valverde: «Han corrido más en esos 20 minutos que en todo el partido»

El Real Madrid sufrió un cambio de mentalidad para remontar en Roma. Después de estar perdiendo 3-1, en apenas unos minutos marcó tres goles gracias a un esfuerzo del equipo que no se había visto en todo el partido. Aunque el mérito fue de los jugadores que salieron del banquillo, el rumbo cambió a raíz de que todo el equipo decidiese subir la intensidad para evitar un desastre mayúsculo en la Champions. Una lectura que Santiago Cañizares corroboró, destacando aquellos con los que más se notó la diferencia.

Poco después de acabar el partido, el ex portero madridista analizó cómo fue ese cambio del Real Madrid en los últimos 20 minutos y cuáles fueron los aciertos que tuvo el equipo de Mourinho, dando dos nombres clave que fueron de menos a más conforme los jugadores se venían arriba con el paso de los goles de Carlos Espí, Endrick y Rüdiger. El factor clave para Cañizares fue el mediocampo, con el inglés y el uruguayo como los hombres que espabilaron a tiempo.

«Bellingham y Valverde han corrido más en esos 20 minutos que en todo el partido, a más intensidad. No digo más, a más intensidad. Porque cuando recibían los jugadores de la Roma, ya no se podían girar ni podían tocar, no podían jugar con paredes porque el equipo ya no se partía. Es una cuestión de jugar en equipo, jugar con actitud. Luego sale o no sale el resultado, pero es evidente que jugando como en los últimos 20 minutos. Si tienes suerte de cara al gol, haces tres goles en un rato, cosa que es muy difícil. Pero si no tienes suerte de cara al gol, lo que es seguro es que no encajas», comentó en Cope.

Aunque los protagonistas fueron los suplentes con Güler a la cabeza, el equipo de Mourinho vivió dos partidos completamente distintos en 90 minutos. La cara de los primeros 70 minutos en los que se vieron en el desfiladero y los últimos 20 con la versión más comprometida. Esta última lo cambió todo y dejó muchos mensajes que deberá analizar Mourinho de cara al Clásico si no quiere vivir un infierno en el Camp Nou.