Arda Güler demuestra que es la solución del Real Madrid

Pocos jugadores tienen la magia de Arda Güler. Lo demostró en apenas media hora en Roma con dos asistencias que dieron alas al Real Madrid para culminar otra remontada para la historia de la Champions. El turco revolucionó al conjunto madridista y dio ese empujón que necesitaban cuando el equipo estaba contra las cuerdas. Una exhibición en toda regla que impresionó a José Mourinho hasta tal punto de calificarle como «el futbolista más importante de la plantilla».

Y es que la situación era extrema cuando Güler salía al campo. 3-1 en contra y sin brújula en el mediocampo. Una desconexión en la que hacía falta de urgencia un perfil como el otomano, pero lo que esperaba mucha gente es que el rendimiento fuera a ser tan contundente. En Valdebebas es conocido el pie que tiene, la magia que hay en sus botas a balón parado y ahí fue donde el Real Madrid resolvió todo lo que no había podido hacer durante una hora. Pero jugadores como él no le tienen miedo a la presión cuando el balón quema.

Dio la pausa que necesitaba el equipo y asumió galones como nadie. De sus botas salía un córner teledirigido a Endrick, que parecía que ese balón ya tenía nombre y apellido antes de que el brasileño soltase un cabezazo, siendo el jugador que estaba menos marcado. Un gol que ponía las tablas, pero que no contentaba a Güler. Quería más, quería la victoria. Su ambición hizo que apenas unos minutos después, desde el otro lado, como si fuera fácil, pusiese un centro en bandeja para que Rüdiger metiese ese balón que resucitaba al Real Madrid.

Güler, el hombre que enamora a Mourinho

La presión no le afectó, aceptó los minutos que tenía y controló el juego del partido. Él marcaba el ritmo y él solo destrozó todo lo que había conseguido la Roma de Gasperini. Es más, Mourinho reconoció que Arda Güler es el alma que necesita el equipo blanco en esta clase de partidos: «Es uno de los jugadores más importantes que tenemos en este equipo. Lo sé mejor que nadie. Esta noche entró desde el banquillo y dio dos asistencias brillantes que cambiaron completamente el partido y nos ayudaron a asegurar una victoria por 4-3 contra la Roma», comentó el portugués en rueda de prensa.

«Hacerlo empezar en el banquillo fue una decisión puramente táctica. Contra un equipo como la Roma, con la forma en que se desarrolló el partido, quería controlar la primera mitad y luego usar la calidad de Arda en el momento exacto adecuado. Eso no es una señal de duda; es todo lo contrario. Sé lo importante que es, y precisamente por eso lo manejé de esa manera. Cuando entró, demostró inmediatamente por qué es especial. La visión, la ejecución, la compostura… dos asistencias así en un partido difícil como visitante no es suerte. Es clase. Es un jugador fantástico, y esta noche demostró una vez más por qué es tan importante para el Real Madrid», concluyó.