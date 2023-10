El Barcelona tiene a siete titulares lesionados a 15 días del Clásico

El Barcelona tiene a más de medio equipo titular lesionado a escasos 15 días del Clásico liguero frente al Real Madrid que se disputará en Montjuic. El último en sumarse a la lista de bajas ha sido Alejandro Balde, que ha tenido que abandonar la concentración de la selección española después de sufrir molestias en los aductores en el partido ante Escocia, aunque las pruebas médicas han descartado una lesión importante.

A Xavi Hernández se le empieza a arrugar el entrecejo con fuerza cuando piensa en el panorama que se le dibuja de cara al Clásico, ese partido de seis puntos frente a su gran rival para revalidar el título de Liga. Durante las últimas semanas, el entrenador catalán ha sufrido un goteo constante de malas noticias en el apartado físico que trastocan, y de qué manera, su preparación para el duelo antes los blancos.

Al técnico le queda la esperanza de poder recuperar unos cuantos efectivos de esa lista de lesionados que ahora mismo integran Jules Koundé, Frenkie de Jong, Robert Lewandowski, Raphinha, Pedri, Lamine Yamal y el mencionado Balde. En principio, los únicos que tienen imposible llegar al Clásico son dos titularísimos como Koundé (esguince de rodilla) y De Jong (lesión de tobillo), pero con el resto aún no tiran la toalla en el Barça.

Por ejemplo, el máximo referente ofensivo del equipo, Robert Lewandowski, cayó lesionado en un tobillo la semana pasada en el duelo de Champions frente al Oporto y su pronóstico inicial era que sería muy difícil llegar al Clásico, pero ahora ya no lo ve tan imposible. «Se dirá más la próxima semana, pero tiene mejor pinta de lo que mucha gente pensaba. No hay fecha de regreso. Todo depende de cómo reaccione la pierna. Si no estoy en forma, no me obligaré a jugar», ha dicho en declaraciones al medio polaco WP Sportowe Fakty.

Esperando a Pedri

Quien más posibilidades tiene de llegar a punto para el Clásico es Pedri, un jugador que se ha acostumbrado a convivir con las lesiones musculares. El centrocampista lleva casi dos meses sin jugar, concretamente desde el 20 de agosto cuando se vistió de corto por última vez frente al Cádiz. Está en la recta final de su recuperación y en el Barça confían en que pueda tener minutos frente a Athletic Club y Shakhtar Donetsk para que afronte el Clásico ya como titular.

Los otros dos jugadores culés que se encuentran en el dique seco en este momento ocupan la misma demarcación de extremo derecho: Raphinha y Lamine Yamal. El brasileño sufrió una pequeña lesión muscular hace dos semanas ante el Sevilla y trabaja con el objetivo de llegar ante el Real Madrid. Lo mismo ocurre con el joven internacional español, la gran aparición de la cantera del Barça esta temporada. Sufre una lesión en el psoas ilíaco de la pierna izquierda que le impidió concentrarse esta semana con la selección española y ahora mismo es una incógnita sí estará listo para disputar el primer Clásico de su carrera.