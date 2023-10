El Barcelona pega un sablazo histórico a los aficionados del Real Madrid en el Clásico de Montjuic

El Real Madrid visitará al Barcelona en el primer Clásico de la temporada el próximo 28 de octubre, un partido donde los aficionados madridistas que quieran desplazarse para animar a su equipo sufrirán un sablazo histórico con las entradas a 179 euros. Los precios en Montjuic para los propios socios azulgranas serán similares o superiores.

Los socios del Real Madrid ya pueden solicitar las entradas para ver al equipo blanco en Montjuic el próximo sábado 28 de octubre a partir de las 16:15 en el primer Clásico de la temporada contra el Barcelona con motivo de la undécima jornada de la Liga EA Sports. Estas entradas podrán ser solicitadas hasta el viernes 13 de octubre a partir de las 12:00.

La sorpresa para los aficionados del Real Madrid llegó con el precio de las mismas en Barcelona. Los socios madridistas que quieran apoyar a su equipo en Montjuic el próximo sábado 28 de octubre tendrán que abonar 179 euros por entrada. Un precio sin precedentes que ha enfadado y mucho a los aficionados blancos que tenían pensado desplazarse.

«Yo fui en mayo a ver un concierto en Montjuic y las condiciones son pésimas. Aquel día llovía, había goteras y los baños estaban inundados. Además, los accesos no son los mejores. No voy a ir a animar al Real Madrid esta vez a Barcelona por ese precio abusivo en un estadio con esas condiciones. No tiene sentido», nos cuenta David, socio del Real Madrid y miembro de la Peña París 2000, a OKDIARIO.

«He llegado a pagar 110 o incluso 120 por ver al Real Madrid en el Camp Nou. Nunca más. Ni en Barcelona ni en ningún otro campo. Es sin duda el precio más caro para ver el Real Madrid fuera de casa que yo he visto nunca. Muchos socios dejamos de ir al Camp Nou porque en la localidad de visitante la mampara estaba sucia, no se veía bien con la red y había condiciones de inseguridad», nos explica David, socio madridista.

Mismos precios para los socios del Barcelona

Por otra parte, el Barcelona también le cobrará a sus socios 179 euros por la entrada más barata para presenciar el Clásico en Montjuic. Los precios para los socios azulgranas alcanzará incluso los 485 euros en mejores zonas del estadio, como en tribuna. Las entradas VIP ascienden hasta los 2.450 euros.

Estas se encuentran disponibles para todos los públicos, aunque los precios de estas entradas para el Clásico son realmente prohibitivos. Otra cosa es para las entradas VIP, que hay dos tipos. La normal y la Premium. La más barata es de 995 euros y la más cara asciende hasta los 2.450 euros. Un precio al que muy pocas personas pueden acceder y que duplica el salario mínimo profesional en España. El Barcelona, ante la gran dificultad económica que atraviesa, pone a la venta este tipo de experiencias para un público extranjero y con grandes posibilidades a nivel económico.

De los 49.000 aficionados que pueden entrar en el estadio de Montjuic (aproximadamente), ante el Cádiz sólo fueron 39.603; ante el Betis fueron 45.055; ante el Amberes en Champions 40.899 y ante el Celta 43.772 las personas que asistieron al estadio. Un recinto con un acceso deficiente y unas condiciones que no estarán a la altura de lo que supone un Clásico.