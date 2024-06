Atronador: así cantó el madridismo el himno de la Décima en Wembley

La afición del Real Madrid fue la auténtica protagonista de los prolegómenos de la final de Champions League. Los madridistas desplazados a Wembley hicieron un ruido atronador con el himno de la Décima, una de la canciones más reconocibles para todo aficionado madridista.

Los madridistas hicieron de teloneros de la posterior actuación musical entonando la canción que hace una década se estrenó tras la consecución de la Champions League más importante de la historia del club en Lisboa. La afición de Real Madrid se dejó la garganta cantando el himno de la Décima con los acordes «Madrid, Madrid, Madrid, Hala Madrid y nada más».

Wembley presentó un lleno absoluto con 40.000 camisetas blancas en las gradas. El Real Madrid sintió el calor de su afición en el partido más trascendental de la temporada y salieron muy enchufados al encuentro en busca de la Decimoquinta tras este emotivo momento con el himno de la Décima.

Espectacular Lenny Kravitz

Lenny Kravitz deleitó al público que acudió a Wembley a disfrutar de la Champions League. Al Real Madrid y al Borussia Dortmund le tocaría después hacer lo suyo sobre el césped y con el balón, pero antes de eso los aficionados de ambos conjuntos pudieron bailar y vibrar con las canciones más famosas de este cantante neoyorquino.

Con un escenario sobre el terreno de juego de Wembley y un equipo de bailarines espectacular al espectáculo no le faltó de nada. La música, la coreografía, los colores, los juegos de luces y de fuego, finalizando con una ráfaga de voladores y fuegos artificiales pusieron la guinda al pastel de esta actuación de Lenny Kravitz antes de la final de la Champions League.

El centro del campo fue el espacio donde Lenny Kravitz cogió su micrófono y cantó su mítica Fly away para arrancar y hacer levantar a todos los aficionados de sus asientos. Mientras, todo su equipo bailaba y tocaba en directo mientras las llamaradas iban saliendo de los laterales. Posteriormente interpretó Human y cerró el concierto tocando la guitarra eléctrica Are You Gonna Go My Way.

Hace unas semanas la UEFA anunciaba que Lenny Kravitz iba a ser el encargado de amenizar la previa de la final de la Champions League 2024 entre el Real Madrid y el Borussia Dortmund. El organismo que rige el fútbol europeo ha ido copiando estos últimos años la idea del espectáculo de la Super Bowl, y aunque no han conseguido igualar a la gran final de la NFL, estas temporadas han conseguido entretener a los aficionados con grandes artistas.

Los artistas de la final de Champions

Lenny Kravitz ha recogido el testigo que dejaron Burna Boy y Anitta, que firmaron un gran concierto en la última edición de la Champions League, esa que el Manchester City consiguió ganarle al Inter de Milán hace ya un año. Ahora ha sido el artista americano el que ha sido el responsable de amenizar la previa del choque con los temas más reconocidos de su repertorio que le han valido para ser una de las voces más famosas de la industria.

Antes que el americano, son multitud de artistas los que han tenido la oportunidad de actuar antes de la final de una Champions League. Como siempre, algunos eventos fueron mejores y otros peores. Por ejemplo, con Black Eyed Peas cayeron muchas críticas a la banda y a la UEFA, pero en los últimos años Dua Lipa o Camila Cabello, además de Alicia Keys, han tenido mucho impacto en su cometido, ya que realmente lo que siempre ha importado a los aficionados es el partido.